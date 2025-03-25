Администрация города Куртамыша Курганской области проводит противопожарные мероприятия — контролируемый отжиг сухой травы вдоль дорог. Процесс заметили корреспонденты URA.RU.
«В Куртамыше выполняется плановый контролируемый отжиг сухой травы на обочинах дорог. Это противопожарная мера, которую разрешается проводить до 1 апреля. Работы выполняются по утвержденному графику», — пояснил представитель администрации Куртамыша. Рядом с местом проведения отжига находится пожарный автомобиль.
В Курганской области снег в лесах и на полях практически растаял. В муниципалитетах началась подготовка к пожароопасному периоду. Ранее URA.RU писало, что в регионе озвучили предварительные даты начала пожароопасного сезона (с 10 апреля) и особого противопожарного режима (с 18 апреля 2025 года).
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