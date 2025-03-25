25 марта 2025

В Куртамыше власти начали отжигать сухостой у дорог. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти города Куртамыша выполняют противопожарные мероприятия
Власти города Куртамыша выполняют противопожарные мероприятия Фото:

Администрация города Куртамыша Курганской области проводит противопожарные мероприятия — контролируемый отжиг сухой травы вдоль дорог. Процесс заметили корреспонденты URA.RU.

«В Куртамыше выполняется плановый контролируемый отжиг сухой травы на обочинах дорог. Это противопожарная мера, которую разрешается проводить до 1 апреля. Работы выполняются по утвержденному графику», — пояснил представитель администрации Куртамыша. Рядом с местом проведения отжига находится пожарный автомобиль.

В Курганской области снег в лесах и на полях практически растаял. В муниципалитетах началась подготовка к пожароопасному периоду. Ранее URA.RU писало, что в регионе озвучили предварительные даты начала пожароопасного сезона (с 10 апреля) и особого противопожарного режима (с 18 апреля 2025 года).

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Администрация города Куртамыша Курганской области проводит противопожарные мероприятия — контролируемый отжиг сухой травы вдоль дорог. Процесс заметили корреспонденты URA.RU. «В Куртамыше выполняется плановый контролируемый отжиг сухой травы на обочинах дорог. Это противопожарная мера, которую разрешается проводить до 1 апреля. Работы выполняются по утвержденному графику», — пояснил представитель администрации Куртамыша. Рядом с местом проведения отжига находится пожарный автомобиль. В Курганской области снег в лесах и на полях практически растаял. В муниципалитетах началась подготовка к пожароопасному периоду. Ранее URA.RU писало, что в регионе озвучили предварительные даты начала пожароопасного сезона (с 10 апреля) и особого противопожарного режима (с 18 апреля 2025 года).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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