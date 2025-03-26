Мишустин подвел итоги выполнения нацпроектов

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что все национальные проекты, которые должны были быть выполнены к 2024 году — исполнены. Об этом он рассказал во время ежегодного отчета правительства.
«Нацпроекты, срок реализации которых был рассчитан на 2018-2024 годы, выполнены», — пояснил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуму. Трансляцию мероприятия проводит телеканал «Россия 24».
В ходе этого же отчета Мишустин подчеркнул, что российская экономика стремительно растет. Также отмечается рост реальных доходов россиян.
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