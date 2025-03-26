Мишустин подвел итоги выполнения нацпроектов

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Мишустин подтвердил выполнение нацпроектов
Мишустин подтвердил выполнение нацпроектов Фото:

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что все национальные проекты, которые должны были быть выполнены к 2024 году — исполнены. Об этом он рассказал во время ежегодного отчета правительства. 

«Нацпроекты, срок реализации которых был рассчитан на 2018-2024 годы, выполнены», — пояснил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуму. Трансляцию мероприятия проводит телеканал «Россия 24». 

В ходе этого же отчета Мишустин подчеркнул, что российская экономика стремительно растет. Также отмечается рост реальных доходов россиян. 

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Российский премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что все национальные проекты, которые должны были быть выполнены к 2024 году — исполнены. Об этом он рассказал во время ежегодного отчета правительства.  «Нацпроекты, срок реализации которых был рассчитан на 2018-2024 годы, выполнены», — пояснил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуму. Трансляцию мероприятия проводит телеканал «Россия 24».  В ходе этого же отчета Мишустин подчеркнул, что российская экономика стремительно растет. Также отмечается рост реальных доходов россиян. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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