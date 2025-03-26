В России проиндексируют социальные пенсии

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В России проиндексируют соцпенсии
В России проиндексируют соцпенсии Фото:
новость из сюжета
Отчет Мишустина в Госдуме

В России с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии более чем на 14,5%. Об этом рассказал председатель российского правительства Михаил Мишустин. 

«Социальные пенсии в РФ с 1 апреля 2025 года проиндексируют более чем на 14,5%», — обозначил Мишустин в ходе ежегодного отчета в Госдуму. Мероприятие транслирует телеканал «Россия 24». 

Ранее в начале этого года были проиндексированы военные пенсии ветеранам. Соответствующий указ лично подписывал президент страны Владимир Путин

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В России с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии более чем на 14,5%. Об этом рассказал председатель российского правительства Михаил Мишустин.  «Социальные пенсии в РФ с 1 апреля 2025 года проиндексируют более чем на 14,5%», — обозначил Мишустин в ходе ежегодного отчета в Госдуму. Мероприятие транслирует телеканал «Россия 24».  Ранее в начале этого года были проиндексированы военные пенсии ветеранам. Соответствующий указ лично подписывал президент страны Владимир Путин. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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