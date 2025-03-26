В России проиндексируют социальные пенсии

В России с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии более чем на 14,5%. Об этом рассказал председатель российского правительства Михаил Мишустин.
«Социальные пенсии в РФ с 1 апреля 2025 года проиндексируют более чем на 14,5%», — обозначил Мишустин в ходе ежегодного отчета в Госдуму. Мероприятие транслирует телеканал «Россия 24».
Ранее в начале этого года были проиндексированы военные пенсии ветеранам. Соответствующий указ лично подписывал президент страны Владимир Путин.
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