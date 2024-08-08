Рост пенсий и военная служба для мигрантов: какие законы подписал Путин

Путин подписал закон о штрафах за распространение литературы о наркотиках

09 августа 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

Новые законы Путина защищают интересы россиян во многих сферах Фото: Владимир Андреев © URA.RU В четверг, 8 августа, на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован ряд законов, подписанных президентом России Владимиром Путиным. Среди них оказался закон о штрафах за распространение литературы с информацией о наркотиках. Так, за передачу произведений с нарушением требований о соответствующей маркировке предусмотрен штраф до 600 тысяч рублей. Многие из подписанных законопроектов затрагивают ключевые моменты: выплату пенсий, защиту интересов граждан и постановку на воинский учет принявших гражданство РФ мигрантов. Как изменится жизнь россиян после вступления в силу нововведений — в материале URA.RU. Лишение гражданства РФ и высылка мигрантов В России вступил в силу закон, который позволяет лишать приобретенного гражданства тех, кто не встал на воинский учет. 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В четверг, 8 августа, на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован ряд законов, подписанных президентом России Владимиром Путиным. Среди них оказался закон о штрафах за распространение литературы с информацией о наркотиках. Так, за передачу произведений с нарушением требований о соответствующей маркировке предусмотрен штраф до 600 тысяч рублей. Многие из подписанных законопроектов затрагивают ключевые моменты: выплату пенсий, защиту интересов граждан и постановку на воинский учет принявших гражданство РФ мигрантов. Как изменится жизнь россиян после вступления в силу нововведений — в материале URA.RU. В России вступил в силу закон, который позволяет лишать приобретенного гражданства тех, кто не встал на воинский учет. Путин утвердил новый нормативный акт, согласно которому отказ от регистрации в военкомате теперь может стать основанием для утраты российского гражданства. Поправки затрагивают законы «О воинской обязанности и военной службе» и «О гражданстве Российской Федерации», касаясь только новых граждан, не затрагивая тех, кто получил гражданство по рождению. Для нелегальных мигрантов также вводится новый порядок депортации, предусматривающий ограничения прав и свобод без права пребывания в стране. Согласно закону, такие иностранцы должны быть внесены в специальный реестр в течение трех месяцев с момента вступления документа в силу. Этот закон вступит в силу через полгода после даты официального опубликования. Путина утвердил закон о наложении штрафов до 600 000 рублей за распространение литературы с информацией о наркотиках без правильной маркировки. Однако произведения искусства и литературы не подлежат запрету за пропаганду наркотиков, если наркотики являются неотъемлемой частью художественного замысла. Произведения, опубликованные до 1 августа 1990 года, также не подлежат запрету. Закон вступает в силу 1 сентября 2025 года. Закон, подписанный Путиным, упростил передачу конфискованного оружия в зону Специальной военной операции. Согласно документу, государственные военизированные организации могут использовать это оружие и боеприпасы для реализации своих полномочий. Пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы получат ежемесячную надбавку к пенсии в размере 1200 рублей. Размер пенсий в северных регионах будет пересчитываться с учетом местных коэффициентов. Выплата будет назначаться автоматически. Для инвалидов первой группы с детства, находящихся под постоянной опекой, вместо пенсии будет предоставляться регулярная денежная помощь. С 1 марта следующего года в России будет запрещена продажа безалкогольных энергетических напитков несовершеннолетним. Продажа любых тонизирующих напитков также будет запрещена без проверки документов, удостоверяющих возраст покупателя. Нарушение этого запрета будет влечь за собой установленную законодательством ответственность, следует из документа. Путин разрешил иностранным банкам открывать филиалы в России, но при этом ввел некоторые ограничения для их деятельности. Новые правила позволят иностранным банкам действовать только через один офис, а на руководство и персонал банка наложены строгие требования по квалификации и деловой репутации. С 1 ноября 2024 года владельцы публичных страниц и мессенджеров с более чем 10 тысячами подписчиков обязаны сообщать о себе в Роскомнадзор. Состав сведений и порядок их предоставления установит кабмин. Без этого они не смогут размещать рекламу и предложения о финансировании. Кроме того, информацию из таких публичных каналов без верифицированного владельца будет запрещено репостить. Владельцев мессенджеров также обяжут не допускать получение пользователями сообщений от неизвестных собеседников. Путин подписал закон, по которому взятое в ипотеку единственное жилье не будет изыматься в пользу кредиторов. Новый закон дает возможность сохранить ипотечное жилье в случае банкротства владельца. Судебные органы смогут утвердить мировое соглашение или план реструктуризации долгов по единственному жилью, что предотвратит его продажу на торгах. Отмечается, что требования банка и ипотека не прекращаются. Также требования банка исключаются из соответствующего реестра и не подлежат удовлетворению в ходе применяемых в деле о банкротстве процедур. Путин подписал закон о легализации майнинга в России. С ноября предприниматели и юридические лица получают право заниматься добычей криптовалюты. Остальным гражданам также разрешено это делать при условии, что они не будут превышать норму электропотребления. Российский президент также подписал указ о запрете, так называемых, треш-стримов. Это онлайн трансляции, которые характеризуются провокационным и часто шокирующим контентом. Такие стримы представляют собой противоправные, насильственные действия в корыстных целях. За трансляцию соответствующего контента будет положен штраф от 50 тысяч рублей до одного миллиона в зависимости от того, кто именно проводит стрим — физическое или юридическое лицо.