В России усилили борьбу с раком, болезнями сердца и диабетом

Мишустин: правительство усилило борьбу с онкологией
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Правительство РФ налаживает инфраструктуру для борьбы с онкологическими и другими заболеваниями
Правительство РФ налаживает инфраструктуру для борьбы с онкологическими и другими заболеваниями Фото:
новость из сюжета
Отчет Мишустина в Госдуме

В России усилили борьбу с онкологическими заболеваниями и болезнями сердца. Об этом рассказал премьер-министр страны Михаил Мишустин

«Регулярная диспансеризация позволяет вовремя выявлять хронические и приобретенные недуги. В их числе и онкология, и болезни сердца, сосудов, сахарный диабет, гепатит. Борьбу с ними усилили», — подчеркнул председатель правительства в ходе ежегодного отчета в Госдуму. Мероприятие транслируется на телеканале «Россия 24». 

По его словам, в настоящий момент создается вся необходимая инфраструктура для эффективной борьбы с серьезными болезнями. Также расширено и льготное лекарственное обеспечение для граждан. Мишустин также говорил, что за последние годы россияне стали чаще проверять свое здоровье, проходя обследования

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В России усилили борьбу с онкологическими заболеваниями и болезнями сердца. Об этом рассказал премьер-министр страны Михаил Мишустин.  «Регулярная диспансеризация позволяет вовремя выявлять хронические и приобретенные недуги. В их числе и онкология, и болезни сердца, сосудов, сахарный диабет, гепатит. Борьбу с ними усилили», — подчеркнул председатель правительства в ходе ежегодного отчета в Госдуму. Мероприятие транслируется на телеканале «Россия 24».  По его словам, в настоящий момент создается вся необходимая инфраструктура для эффективной борьбы с серьезными болезнями. Также расширено и льготное лекарственное обеспечение для граждан. Мишустин также говорил, что за последние годы россияне стали чаще проверять свое здоровье, проходя обследования. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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