В России усилили борьбу с раком, болезнями сердца и диабетом

В России усилили борьбу с онкологическими заболеваниями и болезнями сердца. Об этом рассказал премьер-министр страны Михаил Мишустин.
«Регулярная диспансеризация позволяет вовремя выявлять хронические и приобретенные недуги. В их числе и онкология, и болезни сердца, сосудов, сахарный диабет, гепатит. Борьбу с ними усилили», — подчеркнул председатель правительства в ходе ежегодного отчета в Госдуму. Мероприятие транслируется на телеканале «Россия 24».
По его словам, в настоящий момент создается вся необходимая инфраструктура для эффективной борьбы с серьезными болезнями. Также расширено и льготное лекарственное обеспечение для граждан. Мишустин также говорил, что за последние годы россияне стали чаще проверять свое здоровье, проходя обследования.
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