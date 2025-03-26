Юмористке Сауле Юсуповой из челябинской глубинки — 32 года: о пути в стендапе и строгом воспитании

Комику из Челябинской области Юсуповой 27 марта 2025 года исполнилось 32 года

27 марта 2025 в 10:00 Размер текста - 17 +

27 марта Сауле Юсупова отмечает свое 32-летие Фото: Instagram / sauleyusupovva (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Челябинской юмористке Сауле Юсуповой 27 марта исполнилось 32 года. Она успела отучиться на врача-терапевта, поработала гинекологом, но в итоге связала свою жизнь с выступлениями на сцене. О том, как проходило ее детство в казахских обычаях, строгом воспитании, замужестве и карьере комика — в материале URA.RU. Детство и юность Сауле Юсупова родилась в 1993 году. Она росла в селе Варна Челябинской области, в семье казахского происхождения, где чтили традиции и воспитывали детей в духе уважения к обычаям. Казахским языком владела лишь на бытовом уровне. С детства занималась творчеством, посещая занятия танцами и пением, но мечтала о серьезной профессии врача или артистки. Мама до пенсии работала в «Сбербанке», а отец был железнодорожником. Также у юмористки есть старший брат Руслан, который, по ее словам, был строже родителей. Имя «Сауле» (с казахского — «Свет») дал ей отец. Учеба и профессия Из-за любви к медицине и наставлений родителей Юсупова поступила в Южно-Уральский государственный медуниверситет, успев поработать санитаркой в больнице. Позднее она получила и второе образование в УралГУФК, заочно окончив факультет оздоровительных технологий и спортивной медицины. За время погружения в профессию медика Сауле Юсупова попробовала себя в самых разных врачебных стезях — от диспетчера в морге и фельдшера скорой помощи до врача-реабилитолога в центре для детей с ДЦП и аутизмом и даже побыла гинекологом. Юсупова по профессии врач-терапевт страница Сауле Юсуповой во «ВКонтакте» Путь в стендапе Увлечение стендапом вошло в жизнь Сауле Юсуповой в студенческие годы. Она начала с выступлений в челябинском клубе «Стендап-74», затем участвовала в проектах «Магнитогорский Stand Up» и выступала на «Открытых микрофонах» в Екатеринбурге. В начале своей карьеры юмористка шутила на профессиональные темы. Комик не раз заявляла в интервью, что ей важно, чтобы юмор был понятен и близок зрителю, поэтому она тщательно отбирает темы, избегая тех, в которых не разбирается. Все же она понимает, что ее юмор абсолютно всем нравиться не может. Часто ей приходится подбирать выражения, чтобы не шокировать родственников. Темы ее монологов — это зачастую личный опыт под комическим углом. Монологи «О гинекологе» и «Уборщица миллиардера», например, полюбились зрителям именно за эту жизненность и самоиронию. В мир «большого стендапа» Юсупова (в центре) попала в 2018 году страница Сауле Юсуповой во «ВКонтакте» Появление в шоу «Женский стендап» В 2018 году артистка получила приглашение, которое стало поворотным моментом в ее карьере — участие в шоу «Женский Stand Up» на ТНТ. Также для девушки из челябинской глубинки — это стало возможностью переехать в Москву. Органично влившись в коллектив со своими смешными и узнаваемыми историями, она быстро стала одной из самых ярких звезд проекта. В 2019 году Юсупова сразу же заняла прочное место в основном составе «Женского стендапа», став одной из самых востребованных участниц. За первые два года существования проекта она приняла участие в 11 из 24 выпусков. «Женский стендап» стал для Юсуповой не только площадкой для самореализации, но и возможностью поделиться своим уникальным взглядом на мир, полный стереотипов, которые она с легкостью и иронией высмеивает со сцены. Работает артистка в коллективе с такими известными стендап-артистами как Надежда Джабраилова, Маргарита Родина, Ирина Мягкова, Мария Маркова, Зоя Яровицына и другими. Первый сольный стендап В 2023 году Юсупова заявила о себе еще громче, представив свой сольный концерт «Я не такая». Сольник затрагивал темы строгого воспитания в детстве. Она откровенно рассказала о домашнем насилии в семье. После своего дебюта она дала интервью комику Ивану Абрамову, где также поделилась, что всю жизнь ее била мать. Юмористка отметила, что рукоприкладство в семье применялось за проступки. Юсупова также призналась, что в один момент хотела свести счеты с жизнью. Новость по теме Сауле Юсупова рассказала о совместном фильме с мужем и сольном туре Помимо этого, она попробовала себя в роли сценариста, приняв участие в создании комедии «Теща», над которой также работал ее супруг Аскар Узабаев. В интервью ТНТ она заявила, что после совместного фильма с мужем больше никогда не будет работать с ним. Личная жизнь Родители юмористки, придерживаясь традиционных взглядов, мечтали о раннем замужестве дочери. Однако, для Юсуповой брак не был чем-то приоритетным, а скорее естественным продолжением гармоничных отношений. В своих выступлениях она упоминала, что мать с детства готовила ее к роли невестки, рассказывая, как вести себя со свекровью. И вот в 2022 году стало известно о ее свадьбе с известным казахстанским режиссером Аскаром Узабаевым. Торжество прошло с соблюдением всех казахских традиций. Венчание состоялось в мечети в Карталах (Челябинская область). Часть свадебных торжеств прошла и в Алматы, на родине Узбаева. Примечательно, что муж Сауле Юсуповой, Аскар Узабаев, является талантливым режиссером, снявшим такие фильмы, как «Коктейль для звезды» и «Счастье», который получил приз зрительских симпатий на Берлинале (Берлинский кинофестиваль — прим.ред) в 2022 году за откровенное освещение проблемы домашнего насилия. Сауле Юсупова вышла замуж в 29 лет Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press Буллинг задел челябинскую юмористку Новость по теме Челябинская юмористка Юсупова жестко ответила на травлю из-за набора веса В декабре 2024 года на своей станице во «ВКонтакте» она опубликовала пост, где высказалась о травле, связанной с ее лишним весом. Хейтеров в своем послании она послала подальше. Артистка призналась, что за полгода поправилась на 15 килограммов, связав это с гормональным сбоем, спровоцированным прекращением приема антидепрессантов. Юсупова также выразила благодарность поклонникам, которые ценят ее как личность, не сосредотачиваясь на внешности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинской юмористке Сауле Юсуповой 27 марта исполнилось 32 года. Она успела отучиться на врача-терапевта, поработала гинекологом, но в итоге связала свою жизнь с выступлениями на сцене. О том, как проходило ее детство в казахских обычаях, строгом воспитании, замужестве и карьере комика — в материале URA.RU. Сауле Юсупова родилась в 1993 году. Она росла в селе Варна Челябинской области, в семье казахского происхождения, где чтили традиции и воспитывали детей в духе уважения к обычаям. Казахским языком владела лишь на бытовом уровне. С детства занималась творчеством, посещая занятия танцами и пением, но мечтала о серьезной профессии врача или артистки. Мама до пенсии работала в «Сбербанке», а отец был железнодорожником. Также у юмористки есть старший брат Руслан, который, по ее словам, был строже родителей. Из-за любви к медицине и наставлений родителей Юсупова поступила в Южно-Уральский государственный медуниверситет, успев поработать санитаркой в больнице. Позднее она получила и второе образование в УралГУФК, заочно окончив факультет оздоровительных технологий и спортивной медицины. За время погружения в профессию медика Сауле Юсупова попробовала себя в самых разных врачебных стезях — от диспетчера в морге и фельдшера скорой помощи до врача-реабилитолога в центре для детей с ДЦП и аутизмом и даже побыла гинекологом. Увлечение стендапом вошло в жизнь Сауле Юсуповой в студенческие годы. Она начала с выступлений в челябинском клубе «Стендап-74», затем участвовала в проектах «Магнитогорский Stand Up» и выступала на «Открытых микрофонах» в Екатеринбурге. В начале своей карьеры юмористка шутила на профессиональные темы. Темы ее монологов — это зачастую личный опыт под комическим углом. Монологи «О гинекологе» и «Уборщица миллиардера», например, полюбились зрителям именно за эту жизненность и самоиронию. В 2018 году артистка получила приглашение, которое стало поворотным моментом в ее карьере — участие в шоу «Женский Stand Up» на ТНТ. Также для девушки из челябинской глубинки — это стало возможностью переехать в Москву. Органично влившись в коллектив со своими смешными и узнаваемыми историями, она быстро стала одной из самых ярких звезд проекта. В 2019 году Юсупова сразу же заняла прочное место в основном составе «Женского стендапа», став одной из самых востребованных участниц. За первые два года существования проекта она приняла участие в 11 из 24 выпусков. «Женский стендап» стал для Юсуповой не только площадкой для самореализации, но и возможностью поделиться своим уникальным взглядом на мир, полный стереотипов, которые она с легкостью и иронией высмеивает со сцены. Работает артистка в коллективе с такими известными стендап-артистами как Надежда Джабраилова, Маргарита Родина, Ирина Мягкова, Мария Маркова, Зоя Яровицына и другими. В 2023 году Юсупова заявила о себе еще громче, представив свой сольный концерт «Я не такая». Сольник затрагивал темы строгого воспитания в детстве. Она откровенно рассказала о домашнем насилии в семье. После своего дебюта она дала интервью комику Ивану Абрамову, где также поделилась, что всю жизнь ее била мать. Юмористка отметила, что рукоприкладство в семье применялось за проступки. Юсупова также призналась, что в один момент хотела свести счеты с жизнью. Помимо этого, она попробовала себя в роли сценариста, приняв участие в создании комедии «Теща», над которой также работал ее супруг Аскар Узабаев. В интервью ТНТ она заявила, что после совместного фильма с мужем больше никогда не будет работать с ним. Родители юмористки, придерживаясь традиционных взглядов, мечтали о раннем замужестве дочери. Однако, для Юсуповой брак не был чем-то приоритетным, а скорее естественным продолжением гармоничных отношений. В своих выступлениях она упоминала, что мать с детства готовила ее к роли невестки, рассказывая, как вести себя со свекровью. И вот в 2022 году стало известно о ее свадьбе с известным казахстанским режиссером Аскаром Узабаевым. Торжество прошло с соблюдением всех казахских традиций. Венчание состоялось в мечети в Карталах (Челябинская область). Часть свадебных торжеств прошла и в Алматы, на родине Узбаева. Примечательно, что муж Сауле Юсуповой, Аскар Узабаев, является талантливым режиссером, снявшим такие фильмы, как «Коктейль для звезды» и «Счастье», который получил приз зрительских симпатий на Берлинале (Берлинский кинофестиваль — прим.ред) в 2022 году за откровенное освещение проблемы домашнего насилия. В декабре 2024 года на своей станице во «ВКонтакте» она опубликовала пост, где высказалась о травле, связанной с ее лишним весом. Хейтеров в своем послании она послала подальше. Артистка призналась, что за полгода поправилась на 15 килограммов, связав это с гормональным сбоем, спровоцированным прекращением приема антидепрессантов. Юсупова также выразила благодарность поклонникам, которые ценят ее как личность, не сосредотачиваясь на внешности.