Мишустин заявил, что власти справляются с задачей Путина по ремонту дорог

Правительство РФ успешно выполняет задачи, связанные с ремонтом дорог, которые ранее были поручены российским президентом Владимиром Путиным. Об этом рассказал премьер-министр страны Михаил Мишустин.
«Конечно, едва ли не решающее значение для жителей любого поселения имеет состояние дорог, в этой сфере немало сделано. Поставленные президентом задачи — выполняются», — подчеркнул Мишустин в ходе ежегодного отчета правительства страны в Госдуму. Мероприятие транслирует телеканал «Россия 24».
Премьер отметил, что уже к концу 2024 году современному состоянию соответствовали свыше половины региональных дорог. В крупных городах дороги, соответствующие современным стандартам, занимают 85% всех городских территорий.
До этого Мишустин уточнил, что нацпроекты, поставленные Путиным, также успешно выполняются. По его словам, все проекты, которые должны были быть выполнены к 2024 году — исполнены.
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