Президент Кубы приедет в Россию на праздник 9 Мая

На празднование Дня Победы в Москву прибудет президент Кубы Мигель Диас-Канель. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отметив, что в стране активно готовятся к визиту кубинского лидера.
«Президент Кубы принял приглашение Путина принять участие в праздновании 9 Мая», — заявил Лавров. Его слова передает ТАСС.
Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что на парад Победы были приглашены воинские формирования из 19 дружественных России стран. Торжественные мероприятия в этот день пройдут в 370 российских населенных пунктах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.