Президент Кубы приедет в Россию на праздник 9 Мая

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лавров сообщил об еще одном политике, который посетит парад Победы в Москве
Лавров сообщил об еще одном политике, который посетит парад Победы в Москве Фото:

На празднование Дня Победы в Москву прибудет президент Кубы Мигель Диас-Канель. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отметив, что в стране активно готовятся к визиту кубинского лидера. 

«Президент Кубы принял приглашение Путина принять участие в праздновании 9 Мая», — заявил Лавров. Его слова передает ТАСС. 

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что на парад Победы были приглашены воинские формирования из 19 дружественных России стран. Торжественные мероприятия в этот день пройдут в 370 российских населенных пунктах. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На празднование Дня Победы в Москву прибудет президент Кубы Мигель Диас-Канель. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отметив, что в стране активно готовятся к визиту кубинского лидера.  «Президент Кубы принял приглашение Путина принять участие в праздновании 9 Мая», — заявил Лавров. Его слова передает ТАСС.  Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что на парад Победы были приглашены воинские формирования из 19 дружественных России стран. Торжественные мероприятия в этот день пройдут в 370 российских населенных пунктах. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...