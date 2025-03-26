Мишустин о мерах поддержки семей: чем больше детей — тем больше денег

Правительство РФ с 2026 году намеренно вести новую семейную выплату. Она будет рассчитана на семьи, где двое и более детей. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сказал во время ежегодного отчета правительства. Он обозначил принцип внедрения выплат — чем больше детей, тем больше денег.
«С 2026 года вводим семейную выплату для родителей, где двое и более детей: если доход ниже полутора прожиточного минимума, ставку НДФЛ до 6% посчитали. Вот он инструментарий, набор, именно так: чем больше детей, тем выше уровень государственной поддержки», — подчеркнул Мишустин в ходе отчета правительства. Его слова транслирует телеканал «Россия 24».
В ходе обращения в Госдуму Мишустин подчеркнул также, что россиян ждет индексация пенсий. В апреле будут проиндексированы социальные выплаты, а с 2026 года ждет двухэтапная индексация.
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