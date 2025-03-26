Путин посещает национальный центр «Россия»

Президент России Владимир Путин приехал в Национальный центр «Россия». Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
«Путин приехал в национальный центр „Россия“. Там пройдет съезд движения детей и молодежи „Движение первых“, — передает агентство.
Национальный центр «Россия» учрежден по указу президента. Основной задачей центра является сохранение и продвижение российских традиционных ценностей. В деятельности современного выставочного пространства принимают участие федеральные органы исполнительной власти, государственные предприятия, корпорации и региональные власти.
Первым крупным проектом центра стала выставка «Наследие для будущего». Через нее россиянам рассказывали об идее многонационального диалога и будущем мира с фокусом на человека.
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