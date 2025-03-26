Путин посещает национальный центр «Россия»

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Путин посетил учрежденный им Национальный центр «Россия»
Путин посетил учрежденный им Национальный центр «Россия» Фото:

Президент России Владимир Путин приехал в Национальный центр «Россия». Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

«Путин приехал в национальный центр „Россия“. Там пройдет съезд движения детей и молодежи „Движение первых“, — передает агентство. 

Национальный центр «Россия» учрежден по указу президента. Основной задачей центра является сохранение и продвижение российских традиционных ценностей. В деятельности современного выставочного пространства принимают участие федеральные органы исполнительной власти, государственные предприятия, корпорации и региональные власти.

Первым крупным проектом центра стала выставка «Наследие для будущего». Через нее россиянам рассказывали об идее многонационального диалога и будущем мира с фокусом на человека.

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Президент России Владимир Путин приехал в Национальный центр «Россия». Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. «Путин приехал в национальный центр „Россия“. Там пройдет съезд движения детей и молодежи „Движение первых“, — передает агентство.  Национальный центр «Россия» учрежден по указу президента. Основной задачей центра является сохранение и продвижение российских традиционных ценностей. В деятельности современного выставочного пространства принимают участие федеральные органы исполнительной власти, государственные предприятия, корпорации и региональные власти. Первым крупным проектом центра стала выставка «Наследие для будущего». Через нее россиянам рассказывали об идее многонационального диалога и будущем мира с фокусом на человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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