Путин поставил новую задачу властям

Путин: Наццентр «Россия» призван служить продвижению традиционных ценностей
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Съезд «Единой России» состоялся в стенах Национального центра «Россия», отметил Путин
Съезд «Единой России» состоялся в стенах Национального центра «Россия», отметил Путин Фото:

Главная задача Национального центра «Россия» — сохранение и продвижение российских традиционных ценностей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXII Съезда «Единой России», который состоялся в стенах наццентра. 

«Такая солидарность, сплоченность людей, вера в страну и в нашу победу дорогого стоят. Они рождаются из <...> стремления обеспечить безопасность Родины, защитить священную для нас историческую память, духовность и традиции. Это те общие ценности, сохранению и продвижению которых призван служить, в том числе, и Национальный центр „Россия“», — заявил глава государства.

Национальный центр «Россия» учрежден по указу президента. Основная задача центра — сохранение наследия международного выставочного форума «Россия» и постоянная презентация достижений страны и ее жителей. В деятельности центра принимают участие федеральные органы исполнительной власти, государственные предприятия, корпорации и региональные власти.

Съезд «Единой России» проходит сегодня, 14 декабря. Планируется внесение изменений в общенациональную программу и устав партии, а также обновление состава высшего и генерального советов партии. Участники проведут обсуждение стратегии подготовки к выборам в Государственную Думу, которые должны состояться в 2026 году, передает RT.

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Главная задача Национального центра «Россия» — сохранение и продвижение российских традиционных ценностей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXII Съезда «Единой России», который состоялся в стенах наццентра.  «Такая солидарность, сплоченность людей, вера в страну и в нашу победу дорогого стоят. Они рождаются из <...> стремления обеспечить безопасность Родины, защитить священную для нас историческую память, духовность и традиции. Это те общие ценности, сохранению и продвижению которых призван служить, в том числе, и Национальный центр „Россия“», — заявил глава государства. Национальный центр «Россия» учрежден по указу президента. Основная задача центра — сохранение наследия международного выставочного форума «Россия» и постоянная презентация достижений страны и ее жителей. В деятельности центра принимают участие федеральные органы исполнительной власти, государственные предприятия, корпорации и региональные власти. Съезд «Единой России» проходит сегодня, 14 декабря. Планируется внесение изменений в общенациональную программу и устав партии, а также обновление состава высшего и генерального советов партии. Участники проведут обсуждение стратегии подготовки к выборам в Государственную Думу, которые должны состояться в 2026 году, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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