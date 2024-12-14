Путин поставил новую задачу властям

Главная задача Национального центра «Россия» — сохранение и продвижение российских традиционных ценностей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXII Съезда «Единой России», который состоялся в стенах наццентра.
«Такая солидарность, сплоченность людей, вера в страну и в нашу победу дорогого стоят. Они рождаются из <...> стремления обеспечить безопасность Родины, защитить священную для нас историческую память, духовность и традиции. Это те общие ценности, сохранению и продвижению которых призван служить, в том числе, и Национальный центр „Россия“», — заявил глава государства.
Национальный центр «Россия» учрежден по указу президента. Основная задача центра — сохранение наследия международного выставочного форума «Россия» и постоянная презентация достижений страны и ее жителей. В деятельности центра принимают участие федеральные органы исполнительной власти, государственные предприятия, корпорации и региональные власти.
Съезд «Единой России» проходит сегодня, 14 декабря. Планируется внесение изменений в общенациональную программу и устав партии, а также обновление состава высшего и генерального советов партии. Участники проведут обсуждение стратегии подготовки к выборам в Государственную Думу, которые должны состояться в 2026 году, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.