В Кургане рассказали о том, как участники СВО могут получить медпомощь вне очереди

Участники СВО в Курганской области получают медпомощь вне очереди
© Служба новостей «URA.RU»
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Военные могут пройти курс восстановления на курортах и в санаториях
Военные могут пройти курс восстановления на курортах и в санаториях Фото:

Участники СВО имеют право на медицинскую помощь вне очереди в Кургане. Это закреплено в обновленном регламенте оказания медпомощи в Курганской области. Об этом сообщает telegram-канал департамента здравоохранения региона.

«В течение месяца после получения медицинской организацией информации о прибытии участника СВО в регион, ему должна быть проведена диспансеризация. Дополнительные обследования и консультации рекомендуется проводить в тот же день», — пишет ведомство.

Также военные могут пройти курс восстановления на курортах и в санаториях Курганской области. Продолжительность лечения может варьироваться от одного месяца и более, зависит от каждого конкретного случая. Дополнительные обследования и консультации рекомендуется проводить в тот же день. Если это невозможно, то не позднее трех дней для жителей города и 10 дней — для жителей сельской местности.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области участники СВО получают значительную поддержку от Минобороны. Помимо медпомощи, военным гарантированы высокие доходы и возможность списания долгов.

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Участники СВО имеют право на медицинскую помощь вне очереди в Кургане. Это закреплено в обновленном регламенте оказания медпомощи в Курганской области. Об этом сообщает telegram-канал департамента здравоохранения региона. «В течение месяца после получения медицинской организацией информации о прибытии участника СВО в регион, ему должна быть проведена диспансеризация. Дополнительные обследования и консультации рекомендуется проводить в тот же день», — пишет ведомство. Также военные могут пройти курс восстановления на курортах и в санаториях Курганской области. Продолжительность лечения может варьироваться от одного месяца и более, зависит от каждого конкретного случая. Дополнительные обследования и консультации рекомендуется проводить в тот же день. Если это невозможно, то не позднее трех дней для жителей города и 10 дней — для жителей сельской местности. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области участники СВО получают значительную поддержку от Минобороны. Помимо медпомощи, военным гарантированы высокие доходы и возможность списания долгов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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