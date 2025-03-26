В Кургане рассказали о том, как участники СВО могут получить медпомощь вне очереди

Участники СВО имеют право на медицинскую помощь вне очереди в Кургане. Это закреплено в обновленном регламенте оказания медпомощи в Курганской области. Об этом сообщает telegram-канал департамента здравоохранения региона.
«В течение месяца после получения медицинской организацией информации о прибытии участника СВО в регион, ему должна быть проведена диспансеризация. Дополнительные обследования и консультации рекомендуется проводить в тот же день», — пишет ведомство.
Также военные могут пройти курс восстановления на курортах и в санаториях Курганской области. Продолжительность лечения может варьироваться от одного месяца и более, зависит от каждого конкретного случая. Дополнительные обследования и консультации рекомендуется проводить в тот же день. Если это невозможно, то не позднее трех дней для жителей города и 10 дней — для жителей сельской местности.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области участники СВО получают значительную поддержку от Минобороны. Помимо медпомощи, военным гарантированы высокие доходы и возможность списания долгов.
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