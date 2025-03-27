Бывший директор музея современного искусства в Перми стала фигурантом уголовного дела. Наилю Аллахвердиеву подозревают в оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ).
«Речь идет о картинах, которые выставляли на экспозициях и которые составляли фонды музея. Например, „Ангел с трубой“, „Голубые города“ и ряд других изображений с использованием библейских сюжетов», — сообщает портал Properm.ru.
Информацию о возбуждении уголовного дела также подтвердили источники URA.RU. При этом СМИ сообщают, что министерству культуры региона о возбуждении уголовного дела ничего не известно. Именно этому ведомству подконтролен музей.
Наиля Аллахвердиева сотрудничала с музеем современного искусства около 10 лет. Она начинала работу в музее еще во времена идеолога пермской культурной революции Марата Гельмана (внесен в реестры иноагентов, а также экстремистов и террористов в РФ).
В конце 2024 года URA.RU сообщало о том, что она ушла с поста директора на фоне претензий прокуратуры (конфликт интересов). Официально свою должность она оставила, написал заявление по собственному желанию. До этого в музее проходили обыски.
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