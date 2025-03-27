Экс-директор пермского музея современного искусства стала фигурантом уголовного дела

На экс-директора музея PERMM Наилю Аллахвердиеву завели уголовное дело
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ее подозревают в оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ).
Ее подозревают в оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ). Фото:

Бывший директор музея современного искусства в Перми стала фигурантом уголовного дела. Наилю Аллахвердиеву подозревают в оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ).

«Речь идет о картинах, которые выставляли на экспозициях и которые составляли фонды музея. Например, „Ангел с трубой“, „Голубые города“ и ряд других изображений с использованием библейских сюжетов», — сообщает портал Properm.ru. 

Информацию о возбуждении уголовного дела также подтвердили источники URA.RU. При этом СМИ сообщают, что министерству культуры региона о возбуждении уголовного дела ничего не известно. Именно этому ведомству подконтролен музей.

Наиля Аллахвердиева сотрудничала с музеем современного искусства около 10 лет. Она начинала работу в музее еще во времена идеолога пермской культурной революции Марата Гельмана (внесен в реестры иноагентов, а также экстремистов и террористов в РФ).

В конце 2024 года URA.RU сообщало о том, что она ушла с поста директора на фоне претензий прокуратуры (конфликт интересов). Официально свою должность она оставила, написал заявление по собственному желанию. До этого в музее проходили обыски.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший директор музея современного искусства в Перми стала фигурантом уголовного дела. Наилю Аллахвердиеву подозревают в оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ). «Речь идет о картинах, которые выставляли на экспозициях и которые составляли фонды музея. Например, „Ангел с трубой“, „Голубые города“ и ряд других изображений с использованием библейских сюжетов», — сообщает портал Properm.ru.  Информацию о возбуждении уголовного дела также подтвердили источники URA.RU. При этом СМИ сообщают, что министерству культуры региона о возбуждении уголовного дела ничего не известно. Именно этому ведомству подконтролен музей. Наиля Аллахвердиева сотрудничала с музеем современного искусства около 10 лет. Она начинала работу в музее еще во времена идеолога пермской культурной революции Марата Гельмана (внесен в реестры иноагентов, а также экстремистов и террористов в РФ). В конце 2024 года URA.RU сообщало о том, что она ушла с поста директора на фоне претензий прокуратуры (конфликт интересов). Официально свою должность она оставила, написал заявление по собственному желанию. До этого в музее проходили обыски.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...