В России покончат с путаницей при выдаче жилищных сертификатов

Мишустин обсудил с вице-премьерами создание реестра очередников на жилье
© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас реестр очередников на жилье состоит из многих разных списков, его объединение назрело, отметили эксперты
Сейчас реестр очередников на жилье состоит из многих разных списков, его объединение назрело, отметили эксперты Фото:

В России устранят путаницу при выдаче сертификатов на жилплощадь. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о создании единого реестра тех, кто имеет право на улучшение жилищных условий. Как объяснили эксперты URA.RU, это позволит более справедливо распределять квартиры и минимизировать коррупционные риски.

«Рассмотрим законопроект о создании единого реестра граждан, которые имеют право на улучшение жилищных условий за счет государства. Среди них прежде всего семьи с детьми, а также с низкими доходами, люди с инвалидностью, ветераны, те, кто переехал из регионов Крайнего Севера», — сказал Мишустин во вступительном слове.

Единый реестр позволит более эффективно выдавать жилье нуждающимся, подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин
Единый реестр позволит более эффективно выдавать жилье нуждающимся, подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин
Фото:

Сейчас сведения о них содержатся в различных информационных системах — федеральных, региональных или муниципальных. И решение о предоставлении жилья принимается теми, в чьей собственности находится здание. Для более эффективного выполнения задач в этой сфере необходим единый реестр, отметил премьер.

«Это должно способствовать повышению открытости и прозрачности очереди нуждающихся в жилье граждан. Такая информация будет собрана в новой общей базе данных, включая сведения о субсидиях и социальных выплатах на приобретение или строительство квартир и домов», — резюмировал глава правительства.

Изменения в закон назрели, потому что реестры разбросаны по регионам, единой базы данных нет, что усложняет работу по установлению справедливой очереди на жилье, объяснил член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Вадим Булавинов. Он отметил, что пока все регионы действуют самостоятельно в этом вопросе, нет универсального подхода, из-за чего бывало немало жалоб, что кому-то несправедливо выделили жилплощадь.

Особенно сильное недовольство у местных жителей было, когда выходцы из бывших союзных республик получали жилищные сертификаты вперед них, заметил парламентарий. «Единый реестр сформирует одинаковый для всей страны подход к предоставлению квартир», — сказал он.

Ранее в социальных сетях публиковались материалы, в которых ставили под сомнение обоснованность выдачи жилищных сертификатов семьям уроженцев постсоветских стран, совсем недавно получивших гражданство. Ситуацией заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин. Он поручил доложить о возможных нарушениях при предоставлении таких сертификатов в Мытищах, Нижнекамске и Иркутской области.

Если квартиру присудили семье мигрантов, и люди посчитали это несправедливым, может быть несколько причин такой ситуации. Во-первых, решение приняли по ошибке, из-за разрозненности реестров, и в этом случае законопроект правительства действительно поможет, отметил заведующий кафедрой экономики города и муниципального развития Высшей школы экономики Александр Пузанов. «Но важно помнить, что есть еще и порядок предоставления такого жилья. А это значит, что так работает закон, и чтобы избежать в будущем таких конфликтных ситуаций, его тоже придется дорабатывать или менять», — уточнил эксперт.

Создание единого реестра очередников на жилье внесет прозрачность в процесс предоставления квартир, считает парламентарий
Создание единого реестра очередников на жилье внесет прозрачность в процесс предоставления квартир, считает парламентарий
Фото:

Есть огромное количество очередей и списков на предоставление жилья в России. Обычно речь идет об очередниках в муниципалитетах. Им положена квартира по договору социального найма — всего в стране около 2 млн таких семей. Органам власти приходится постоянно сверять и координировать эти списки, что весьма проблематично и трудоемко, пояснил Пузанов. «Для людей тоже из-за этого много проблем: куда идти, где регистрироваться, как отслеживать очередь, поэтому правительство решило актуальную проблему, тем более что технически теперь такая возможность есть», — резюмировал специалист.

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В России устранят путаницу при выдаче сертификатов на жилплощадь. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о создании единого реестра тех, кто имеет право на улучшение жилищных условий. Как объяснили эксперты URA.RU, это позволит более справедливо распределять квартиры и минимизировать коррупционные риски. «Рассмотрим законопроект о создании единого реестра граждан, которые имеют право на улучшение жилищных условий за счет государства. Среди них прежде всего семьи с детьми, а также с низкими доходами, люди с инвалидностью, ветераны, те, кто переехал из регионов Крайнего Севера», — сказал Мишустин во вступительном слове. Сейчас сведения о них содержатся в различных информационных системах — федеральных, региональных или муниципальных. И решение о предоставлении жилья принимается теми, в чьей собственности находится здание. Для более эффективного выполнения задач в этой сфере необходим единый реестр, отметил премьер. «Это должно способствовать повышению открытости и прозрачности очереди нуждающихся в жилье граждан. Такая информация будет собрана в новой общей базе данных, включая сведения о субсидиях и социальных выплатах на приобретение или строительство квартир и домов», — резюмировал глава правительства. Изменения в закон назрели, потому что реестры разбросаны по регионам, единой базы данных нет, что усложняет работу по установлению справедливой очереди на жилье, объяснил член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Вадим Булавинов. Он отметил, что пока все регионы действуют самостоятельно в этом вопросе, нет универсального подхода, из-за чего бывало немало жалоб, что кому-то несправедливо выделили жилплощадь. Ранее в социальных сетях публиковались материалы, в которых ставили под сомнение обоснованность выдачи жилищных сертификатов семьям уроженцев постсоветских стран, совсем недавно получивших гражданство. Ситуацией заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин. Он поручил доложить о возможных нарушениях при предоставлении таких сертификатов в Мытищах, Нижнекамске и Иркутской области. Если квартиру присудили семье мигрантов, и люди посчитали это несправедливым, может быть несколько причин такой ситуации. Во-первых, решение приняли по ошибке, из-за разрозненности реестров, и в этом случае законопроект правительства действительно поможет, отметил заведующий кафедрой экономики города и муниципального развития Высшей школы экономики Александр Пузанов. «Но важно помнить, что есть еще и порядок предоставления такого жилья. А это значит, что так работает закон, и чтобы избежать в будущем таких конфликтных ситуаций, его тоже придется дорабатывать или менять», — уточнил эксперт. Есть огромное количество очередей и списков на предоставление жилья в России. Обычно речь идет об очередниках в муниципалитетах. Им положена квартира по договору социального найма — всего в стране около 2 млн таких семей. Органам власти приходится постоянно сверять и координировать эти списки, что весьма проблематично и трудоемко, пояснил Пузанов. «Для людей тоже из-за этого много проблем: куда идти, где регистрироваться, как отслеживать очередь, поэтому правительство решило актуальную проблему, тем более что технически теперь такая возможность есть», — резюмировал специалист.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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