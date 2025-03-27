В России покончат с путаницей при выдаче жилищных сертификатов

В России устранят путаницу при выдаче сертификатов на жилплощадь. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о создании единого реестра тех, кто имеет право на улучшение жилищных условий. Как объяснили эксперты URA.RU, это позволит более справедливо распределять квартиры и минимизировать коррупционные риски.
«Рассмотрим законопроект о создании единого реестра граждан, которые имеют право на улучшение жилищных условий за счет государства. Среди них прежде всего семьи с детьми, а также с низкими доходами, люди с инвалидностью, ветераны, те, кто переехал из регионов Крайнего Севера», — сказал Мишустин во вступительном слове.
Сейчас сведения о них содержатся в различных информационных системах — федеральных, региональных или муниципальных. И решение о предоставлении жилья принимается теми, в чьей собственности находится здание. Для более эффективного выполнения задач в этой сфере необходим единый реестр, отметил премьер.
«Это должно способствовать повышению открытости и прозрачности очереди нуждающихся в жилье граждан. Такая информация будет собрана в новой общей базе данных, включая сведения о субсидиях и социальных выплатах на приобретение или строительство квартир и домов», — резюмировал глава правительства.
Изменения в закон назрели, потому что реестры разбросаны по регионам, единой базы данных нет, что усложняет работу по установлению справедливой очереди на жилье, объяснил член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Вадим Булавинов. Он отметил, что пока все регионы действуют самостоятельно в этом вопросе, нет универсального подхода, из-за чего бывало немало жалоб, что кому-то несправедливо выделили жилплощадь.
Особенно сильное недовольство у местных жителей было, когда выходцы из бывших союзных республик получали жилищные сертификаты вперед них, заметил парламентарий. «Единый реестр сформирует одинаковый для всей страны подход к предоставлению квартир», — сказал он.
Ранее в социальных сетях публиковались материалы, в которых ставили под сомнение обоснованность выдачи жилищных сертификатов семьям уроженцев постсоветских стран, совсем недавно получивших гражданство. Ситуацией заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин. Он поручил доложить о возможных нарушениях при предоставлении таких сертификатов в Мытищах, Нижнекамске и Иркутской области.
Если квартиру присудили семье мигрантов, и люди посчитали это несправедливым, может быть несколько причин такой ситуации. Во-первых, решение приняли по ошибке, из-за разрозненности реестров, и в этом случае законопроект правительства действительно поможет, отметил заведующий кафедрой экономики города и муниципального развития Высшей школы экономики Александр Пузанов. «Но важно помнить, что есть еще и порядок предоставления такого жилья. А это значит, что так работает закон, и чтобы избежать в будущем таких конфликтных ситуаций, его тоже придется дорабатывать или менять», — уточнил эксперт.
Есть огромное количество очередей и списков на предоставление жилья в России. Обычно речь идет об очередниках в муниципалитетах. Им положена квартира по договору социального найма — всего в стране около 2 млн таких семей. Органам власти приходится постоянно сверять и координировать эти списки, что весьма проблематично и трудоемко, пояснил Пузанов. «Для людей тоже из-за этого много проблем: куда идти, где регистрироваться, как отслеживать очередь, поэтому правительство решило актуальную проблему, тем более что технически теперь такая возможность есть», — резюмировал специалист.
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