Стармер собрался послать сигнал Путину с помощью войск на Украине

Премьер Стармер: размещение европейских сил на Украине будет сигналом Путину
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Стармер заявил о планах стран ЕС отправить военных на Украину
Стармер заявил о планах стран ЕС отправить военных на Украину Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Лидеры европейских стран намерены усилить военное присутствие на Украине, чтобы отправить четкий сигнал президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил премьер-министр Британии Кир Стармер.

«Эти силы призваны сдерживать и посылать сигнал Путину о том, что эта сделка будет защищена», — отметил Стармер. Его слова приводит The Guardian. Он также добавил, что военное присутствие будет опираться на мощь украинской армии и будет предназначено для «сдерживания России».

Он также подчеркнул, что инициатива не ограничивается действиями одной или двух стран, а является результатом запросов «ряда стран», желающих видеть активизацию Европы в роли лидера на этом направлении. Европейские страны, по его словам, готовы коллективно отвечать на вызовы и продвигать усилия по обеспечению мира и стабильности в регионе.

Ранее премьер Британии призвал страны ЕС активно участвовать в плане сдерживания России и предоставлении надежных гарантий безопасности Украине. Он отметил, что отсутствие таких гарантий оставит Киев беззащитным. По его словам, Европа должна играть ведущую роль в этом вопросе.

Стармер также одобрил инициативы президента США Дональда Трампа по достижению мира, отметив близость Лондона и Вашингтона. Он добавил, что Великобритания и Франция готовы отправить свои войска для сдерживания, в то время как другие европейские страны пока не объявили о подобных намерениях.

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Лидеры европейских стран намерены усилить военное присутствие на Украине, чтобы отправить четкий сигнал президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил премьер-министр Британии Кир Стармер. «Эти силы призваны сдерживать и посылать сигнал Путину о том, что эта сделка будет защищена», — отметил Стармер. Его слова приводит The Guardian. Он также добавил, что военное присутствие будет опираться на мощь украинской армии и будет предназначено для «сдерживания России». Он также подчеркнул, что инициатива не ограничивается действиями одной или двух стран, а является результатом запросов «ряда стран», желающих видеть активизацию Европы в роли лидера на этом направлении. Европейские страны, по его словам, готовы коллективно отвечать на вызовы и продвигать усилия по обеспечению мира и стабильности в регионе. Ранее премьер Британии призвал страны ЕС активно участвовать в плане сдерживания России и предоставлении надежных гарантий безопасности Украине. Он отметил, что отсутствие таких гарантий оставит Киев беззащитным. По его словам, Европа должна играть ведущую роль в этом вопросе. Стармер также одобрил инициативы президента США Дональда Трампа по достижению мира, отметив близость Лондона и Вашингтона. Он добавил, что Великобритания и Франция готовы отправить свои войска для сдерживания, в то время как другие европейские страны пока не объявили о подобных намерениях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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