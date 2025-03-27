Стармер собрался послать сигнал Путину с помощью войск на Украине

Лидеры европейских стран намерены усилить военное присутствие на Украине, чтобы отправить четкий сигнал президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил премьер-министр Британии Кир Стармер.
«Эти силы призваны сдерживать и посылать сигнал Путину о том, что эта сделка будет защищена», — отметил Стармер. Его слова приводит The Guardian. Он также добавил, что военное присутствие будет опираться на мощь украинской армии и будет предназначено для «сдерживания России».
Он также подчеркнул, что инициатива не ограничивается действиями одной или двух стран, а является результатом запросов «ряда стран», желающих видеть активизацию Европы в роли лидера на этом направлении. Европейские страны, по его словам, готовы коллективно отвечать на вызовы и продвигать усилия по обеспечению мира и стабильности в регионе.
Ранее премьер Британии призвал страны ЕС активно участвовать в плане сдерживания России и предоставлении надежных гарантий безопасности Украине. Он отметил, что отсутствие таких гарантий оставит Киев беззащитным. По его словам, Европа должна играть ведущую роль в этом вопросе.
Стармер также одобрил инициативы президента США Дональда Трампа по достижению мира, отметив близость Лондона и Вашингтона. Он добавил, что Великобритания и Франция готовы отправить свои войска для сдерживания, в то время как другие европейские страны пока не объявили о подобных намерениях.
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