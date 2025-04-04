Одни на всех валенки и мерзлые чернила: как жили дети Курганской области в военные годы

В годы Великой Отечественной войны Курганская область стала одним из ключевых регионов, вносящих свой вклад в Победу. Тогда образование было не просто продолжением традиционной учебной деятельности, но и важным компонентом общенациональной мобилизации. Школы региона столкнулись с проблемами, но продолжали работать, адаптируясь к военным реалиям. URA.RU с помощью воспоминаний и дневников попыталось воссоздать жизнь детей и взрослых того сурового периода.
Мерзлые чернила
Это было время, когда страна стояла на грани, а тыл работал на износ, чтобы поддержать фронт. В небольшом городке, расположенном в сердце Зауралья, жизнь текла своим чередом, но с особым ритмом и целью.
Утром, когда солнце только начинало пробиваться сквозь туман, в школах уже кипела жизнь. Ученики спешили на занятия, несмотря на отсутствие теплой одежды и обуви. Валенки, с приходом войны ставшие важной школьной принадлежностью, помогали им согреть ноги в холодных коридорах. Учителя с добрым сердцем и непоколебимой верой в будущее встречали детей на пороге класса.
«В годы войны у меня с братом были одни валенки на двоих. Хорошо, что учились в разные смены. Утром брат убегал в валенках на занятия, после обеда она, дождавшись его, обувала эту обувь и спешила на уроки. Не хватало учебников, тетрадей, других школьных принадлежностей, поэтому дети сами готовили чернила, делали из палочек ручки, писали на обрывках газет», — делилась сохранившимися на всю жизнь впечатлениями Прасковья Колотова (Огурцова), которая родилась в селе Матвеевка Целинного района.
Холода зимой были такими суровыми, что ребятам приходилось согревать мерзлую чернильницу, держа ее под мышкой. Энтузиазм и любопытство не иссякали: дети слушали с увлечением, их глаза блестели от интереса. В это время в коридорах школы стоял тихий гул: здания промерзали без отопления. Перемены между уроками были сокращены до минимума из-за отсутствия света.
«Школа испытывала острый недостаток в дровах, керосине, бумаге, школьных принадлежностях. Зимой мы замерзали в классах, сидели в пальто и шапках, чернила застывали. Продукты и хлеб продавались только по карточкам. Чтобы отоварить карточки на 300-400 граммов хлеба, надо было выстоять много часов на морозе, очередь занимали с вечера. Промтоварные магазины были пусты, мы испытывали острую нужду в одежде, у многих не в чём было ходить в школу. Из-за плохого питания у учеников частыми были обмороки, в таком же положении были и наши учителя», — писал в своих воспоминаниях Виктор Синицын, родившийся в Далматово.
Школьный огород
После уроков ученики отправлялись на пришкольный огород, где ухаживали за картофелем и помидорами. Это было не просто занятие, а важная часть их вклада в общее дело. Продукты с этих огородов помогали кормить детей и учителей, обеспечивая их питанием в условиях дефицита.
«Ученики нашей школы оказывали большую помощь овощесовхозу: пропалывали посевы, убирали урожай, перебирали в овощехранилищах лук, капусту, картофель. Мы, четверо друзей — я, Мущинский, Пономарев и Кокин, каждое лето работали на 6 участке овощесовхоза, чтобы заработать деньги на одежду и получить паек хлеба как работающие по 500 граммов», — вспоминал Синицын.
Когда день подходил к концу, школьники собирались в клубе, чтобы обсудить планы на следующий день. Они собирали металлолом, помогали семьям фронтовиков, а свои небольшие сбережения жертвовали на строительство боевых самолетов. Каждый рубль был на счету, и дети гордились тем, что могут внести свой вклад в Победу.
В 13 лет, как взрослые
Дети в ту пору быстро взрослели и работали наравне со взрослыми, разделяя все тяготы крестьянской жизни: пахали, сеяли, боронили, убирали хлеб и ухаживали за скотом. Они ходили в старой обуви и носили домотканую одежду, спали очень мало.
В 13 лет Геннадий Кузнецов из села Просеково Варгашинского района начал работать в колхозе, чтобы помочь своей семье и фронту. Во время сенокоса они уезжали на луга на все лето, заготавливая корм для колхозного поголовья. Работали с раннего утра до ночи без выходных. Геннадий выполнял дополнительные задачи, такие как заготовка дров для школы и подвоз корма к фермам. Осенью и зимой он возил зерно на быках или лошадях в Варгаши, часто ночуя в дороге из-за ненастья. Жизнь была тяжелой, но они пережили голод и нужду.
Долгожданные новости
Вечером, когда солнце опускалось за горизонт, семьи собирались у радио, чтобы слушать последние новости с фронта. Воздух был наполнен одновременно надеждой и тревогой, но все понимали, что каждый день приближает Победу.
«9 мая 1945 года подросток ездил по селу на лошади и кричал „Победа! Победа! Победа!“. Все жители села собрались на площади, где находился радиоузел и слушали сообщение Левитана о Великой Победе. Все радовались и кричали: „Ура!“, а кто-то и плакал о своих погибших родных и близких», — делилась воспоминаниями Прасковья Колотова (Огурцова).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».