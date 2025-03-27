Предполагаемый виновник взрыва газа в Красногорском находится в коме

Мужчина, предположительно по вине которого произошел взрыв газа в жилом доме поселке Красногорский (Челябинская область), находится в медикаментозной коме. За ним продолжают наблюдать, поделился источник URA.RU в медицинской сфере.
«Мужчина сильно обгорел. При взрыве он получил 70% ожогов тела. Его доставили в Ожоговый центр. Сейчас он продолжает находиться в коме. Врачи делают все для его спасения», — рассказал URA.RU источник.
Другие пострадавшие, по его словам, также продолжают находиться в больнице. Их жизни ничего не угрожает. Вскоре их должны выписать.
Взрыв, предварительно, произошел из-за попытки одного из жильцов дома совершить суицид. При этом способ он выбрал общеопасный. В результате взрыва газа погибла его соседка — 83-летняя пенсионерка. Еще несколько человек получили травмы.
После случившегося к дому стянулись экстренные службы. Здание было обесточено, подача газа прервана. Сейчас в квартиры вернули коммуникации.
Больше всего пострадал подъезд, где жил суицидник. Жителям предложили провести некоторое время в ПВР. На это согласилась одна семья. Остальные решили остановиться у родственников и знакомых. По словам губернатора Алексея Текслера, вскоре начнутся работы по ремонту дома. Пострадавшие получат компенсационные выплаты.
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