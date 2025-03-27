27 марта 2025

Предполагаемый виновник взрыва газа в Красногорском находится в коме

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи борются за жизнь мужчины
Врачи борются за жизнь мужчины Фото:
новость из сюжета
Взрыв газа в челябинском поселке Красногорский

Мужчина, предположительно по вине которого произошел взрыв газа в жилом доме поселке Красногорский (Челябинская область), находится в медикаментозной коме. За ним продолжают наблюдать, поделился источник URA.RU в медицинской сфере.

«Мужчина сильно обгорел. При взрыве он получил 70% ожогов тела. Его доставили в Ожоговый центр. Сейчас он продолжает находиться в коме. Врачи делают все для его спасения», — рассказал URA.RU источник.

Другие пострадавшие, по его словам, также продолжают находиться в больнице. Их жизни ничего не угрожает. Вскоре их должны выписать.

Взрыв, предварительно, произошел из-за попытки одного из жильцов дома совершить суицид. При этом способ он выбрал общеопасный. В результате взрыва газа погибла его соседка — 83-летняя пенсионерка. Еще несколько человек получили травмы.

После случившегося к дому стянулись экстренные службы. Здание было обесточено, подача газа прервана. Сейчас в квартиры вернули коммуникации.

Больше всего пострадал подъезд, где жил суицидник. Жителям предложили провести некоторое время в ПВР. На это согласилась одна семья. Остальные решили остановиться у родственников и знакомых. По словам губернатора Алексея Текслера, вскоре начнутся работы по ремонту дома. Пострадавшие получат компенсационные выплаты.

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Мужчина, предположительно по вине которого произошел взрыв газа в жилом доме поселке Красногорский (Челябинская область), находится в медикаментозной коме. За ним продолжают наблюдать, поделился источник URA.RU в медицинской сфере. «Мужчина сильно обгорел. При взрыве он получил 70% ожогов тела. Его доставили в Ожоговый центр. Сейчас он продолжает находиться в коме. Врачи делают все для его спасения», — рассказал URA.RU источник. Другие пострадавшие, по его словам, также продолжают находиться в больнице. Их жизни ничего не угрожает. Вскоре их должны выписать. Взрыв, предварительно, произошел из-за попытки одного из жильцов дома совершить суицид. При этом способ он выбрал общеопасный. В результате взрыва газа погибла его соседка — 83-летняя пенсионерка. Еще несколько человек получили травмы. После случившегося к дому стянулись экстренные службы. Здание было обесточено, подача газа прервана. Сейчас в квартиры вернули коммуникации. Больше всего пострадал подъезд, где жил суицидник. Жителям предложили провести некоторое время в ПВР. На это согласилась одна семья. Остальные решили остановиться у родственников и знакомых. По словам губернатора Алексея Текслера, вскоре начнутся работы по ремонту дома. Пострадавшие получат компенсационные выплаты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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