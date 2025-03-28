В Бангкоке более 43 рабочих находятся под завалами здания из-за землетрясения

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В Бангкоке обрушилось строящееся здание
В Бангкоке обрушилось строящееся здание Фото:

В Бангкоке (Таиланд) после землетрясения произошло обрушение строящегося небоскреба, в связи с чем под его завалами находятся более 43 рабочих. Об этом сообщило издание AFP. 

«Минимум 43 рабочих оказались под завалами», — пишет издание. На данный момент официально неизвестно, есть ли погибшие. Однако издание Bangkok Post, со слов очевидцев, заявляет о наличии жертв. 

Ранее в Таиланде на фоне землетрясения приостановили работу аэропортов. Так, воздушные гавани не разрешают вылетать и принимать самолеты. Также в Бангкоке ввели режим ЧП

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В Бангкоке (Таиланд) после землетрясения произошло обрушение строящегося небоскреба, в связи с чем под его завалами находятся более 43 рабочих. Об этом сообщило издание AFP.  «Минимум 43 рабочих оказались под завалами», — пишет издание. На данный момент официально неизвестно, есть ли погибшие. Однако издание Bangkok Post, со слов очевидцев, заявляет о наличии жертв.  Ранее в Таиланде на фоне землетрясения приостановили работу аэропортов. Так, воздушные гавани не разрешают вылетать и принимать самолеты. Также в Бангкоке ввели режим ЧП. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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