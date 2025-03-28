В Бангкоке (Таиланд) после землетрясения произошло обрушение строящегося небоскреба, в связи с чем под его завалами находятся более 43 рабочих. Об этом сообщило издание AFP.
«Минимум 43 рабочих оказались под завалами», — пишет издание. На данный момент официально неизвестно, есть ли погибшие. Однако издание Bangkok Post, со слов очевидцев, заявляет о наличии жертв.
Ранее в Таиланде на фоне землетрясения приостановили работу аэропортов. Так, воздушные гавани не разрешают вылетать и принимать самолеты. Также в Бангкоке ввели режим ЧП.
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