У «майонезного короля» Мошковича нашли виллу в Ницце

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У Мошковича есть вилла на берегу Средиземного моря
У Мошковича есть вилла на берегу Средиземного моря Фото:
новость из сюжета
Задержан основатель агрохолдинга «Русагро»

Основатель агрохолдинга «Русагро» Вадим Мошкович, известный как «майонезный король» и обвиняемый в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, является владельцем виллы в Ницце (Франция). Об этом говорится в регистрационных документах. 

«Основатель „Русагро“ Вадим Мошкович <...> владеет виллой в Ницце», — заявили в РИА Новости со ссылкой на документы. Стоимость недвижимости оценивается в диапазоне от 15 до 18 миллионов евро. Вилла расположена на побережье Средиземного моря, ее площадь — 40 тысяч квадратных метров.

Мошковича арестовали до с 27 марта по 25 мая 2025 года. Позже под арест попал и экс-гендиректор «Русагро» Максим Басов. Следствие просило об аресте второго из-за наличия у него гражданства островного государства Гренада. Предполагалось, что мужчина может выехать из России. 

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Основатель агрохолдинга «Русагро» Вадим Мошкович, известный как «майонезный король» и обвиняемый в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, является владельцем виллы в Ницце (Франция). Об этом говорится в регистрационных документах.  «Основатель „Русагро“ Вадим Мошкович <...> владеет виллой в Ницце», — заявили в РИА Новости со ссылкой на документы. Стоимость недвижимости оценивается в диапазоне от 15 до 18 миллионов евро. Вилла расположена на побережье Средиземного моря, ее площадь — 40 тысяч квадратных метров. Мошковича арестовали до с 27 марта по 25 мая 2025 года. Позже под арест попал и экс-гендиректор «Русагро» Максим Басов. Следствие просило об аресте второго из-за наличия у него гражданства островного государства Гренада. Предполагалось, что мужчина может выехать из России. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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