У «майонезного короля» Мошковича нашли виллу в Ницце

Основатель агрохолдинга «Русагро» Вадим Мошкович, известный как «майонезный король» и обвиняемый в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, является владельцем виллы в Ницце (Франция). Об этом говорится в регистрационных документах.
«Основатель „Русагро“ Вадим Мошкович <...> владеет виллой в Ницце», — заявили в РИА Новости со ссылкой на документы. Стоимость недвижимости оценивается в диапазоне от 15 до 18 миллионов евро. Вилла расположена на побережье Средиземного моря, ее площадь — 40 тысяч квадратных метров.
Мошковича арестовали до с 27 марта по 25 мая 2025 года. Позже под арест попал и экс-гендиректор «Русагро» Максим Басов. Следствие просило об аресте второго из-за наличия у него гражданства островного государства Гренада. Предполагалось, что мужчина может выехать из России.
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