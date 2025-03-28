Несущие конструкции дома по улице Лермонтова в поселке Красногорский Челябинской области, где накануне взорвался бытовой газ, не повреждены и не нарушены. Такой вывод после обследования озвучили в специализированной организации, сообщил глава Еманжелинского района Евгений Светлов.
«С шести утра специализированной организацией проведено обследование несущих конструкций дома. Нарушений не выявлено. Жителям оставшихся квартир разрешено вернуться», — написал Светлов в своем telegram-канале.
В шести квартирах, где разрушены межкомнатные перегородки и выбиты стекла, сейчас жить нельзя. Люди временно разместились у родственников. От проживания в пункте временного размещения (ПВР) они отказались.
В пострадавших квартирах и во дворе дома проведена уборка, добавил Светлов. С утра на месте ЧП работает комиссия по определению материального ущерба. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил задачу оперативно оказать помощь пострадавшим жителям.
В челябинском поселке Красногорский 27 марта произошел взрыв газа в жилом многоквартирном доме. Погибла 83-летняя женщина. Причиной ЧП могла стать попытка суицида одного из жильцов, который был болен. Предполагаемый виновник находится в больнице в Челябинске. При взрыве он получил 70% ожогов тела.
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