Несущие конструкции дома не повреждены после взрыва газа в челябинском поселке. Фото

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Жители соседних квартир смогли вернуться домой
Жители соседних квартир смогли вернуться домой Фото:
новость из сюжета
Взрыв газа в челябинском поселке Красногорский

Несущие конструкции дома по улице Лермонтова в поселке Красногорский Челябинской области, где накануне взорвался бытовой газ, не повреждены и не нарушены. Такой вывод после обследования озвучили в специализированной организации, сообщил глава Еманжелинского района Евгений Светлов.

«С шести утра специализированной организацией проведено обследование несущих конструкций дома. Нарушений не выявлено. Жителям оставшихся квартир разрешено вернуться», — написал Светлов в своем telegram-канале.

В шести квартирах, где разрушены межкомнатные перегородки и выбиты стекла, сейчас жить нельзя. Люди временно разместились у родственников. От проживания в пункте временного размещения (ПВР) они отказались.

В пострадавших квартирах и во дворе дома проведена уборка, добавил Светлов. С утра на месте ЧП работает комиссия по определению материального ущерба. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил задачу оперативно оказать помощь пострадавшим жителям.

В челябинском поселке Красногорский 27 марта произошел взрыв газа в жилом многоквартирном доме. Погибла 83-летняя женщина. Причиной ЧП могла стать попытка суицида одного из жильцов, который был болен. Предполагаемый виновник находится в больнице в Челябинске. При взрыве он получил 70% ожогов тела.

Как сейчас выглядит разрушенная квартира в доме №17 по улице Лермонтова
Как сейчас выглядит разрушенная квартира в доме №17 по улице Лермонтова
Фото:
Обстановка в разрушенном от взрыва подъезде
Обстановка в разрушенном от взрыва подъезде
Фото:
Взрывная волна выбила окна в доме
Взрывная волна выбила окна в доме
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Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».

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Несущие конструкции дома по улице Лермонтова в поселке Красногорский Челябинской области, где накануне взорвался бытовой газ, не повреждены и не нарушены. Такой вывод после обследования озвучили в специализированной организации, сообщил глава Еманжелинского района Евгений Светлов. «С шести утра специализированной организацией проведено обследование несущих конструкций дома. Нарушений не выявлено. Жителям оставшихся квартир разрешено вернуться», — написал Светлов в своем telegram-канале. В шести квартирах, где разрушены межкомнатные перегородки и выбиты стекла, сейчас жить нельзя. Люди временно разместились у родственников. От проживания в пункте временного размещения (ПВР) они отказались. В пострадавших квартирах и во дворе дома проведена уборка, добавил Светлов. С утра на месте ЧП работает комиссия по определению материального ущерба. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил задачу оперативно оказать помощь пострадавшим жителям. В челябинском поселке Красногорский 27 марта произошел взрыв газа в жилом многоквартирном доме. Погибла 83-летняя женщина. Причиной ЧП могла стать попытка суицида одного из жильцов, который был болен. Предполагаемый виновник находится в больнице в Челябинске. При взрыве он получил 70% ожогов тела.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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