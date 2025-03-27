27 марта 2025

Росгвардия приехала в мечеть Кургана. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В курганскую мечеть приехали силовики по ложному вызову
В курганскую мечеть приехали силовики по ложному вызову Фото:

Сотрудники Росгвардии прибыли в мечеть города Кургана. После ложного вызова, который, как выяснилось, возможно инициировал случайно ребенок. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«Ложная тревога была. Имам объяснил силовикам, что, видимо, ребенок случайно нажал кнопку вызова», — рассказал корреспондент. Росгвардейцы приехали в мечеть уже после того, как был совершен Джума-намаз.

Корреспондент URA.RU направил запрос в управление Росгвардии по Курганской области. «Сотрудники вневедомственной охраны выезжали по поступившему сигналу. На месте выяснилось, что срабатывание сигнализации оказалось ложным», — объяснили в ведомстве.

Силовики приехали в мечеть, но вызов оказался ложным
Силовики приехали в мечеть, но вызов оказался ложным
Фото:

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Сотрудники Росгвардии прибыли в мечеть города Кургана. После ложного вызова, который, как выяснилось, возможно инициировал случайно ребенок. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Ложная тревога была. Имам объяснил силовикам, что, видимо, ребенок случайно нажал кнопку вызова», — рассказал корреспондент. Росгвардейцы приехали в мечеть уже после того, как был совершен Джума-намаз. Корреспондент URA.RU направил запрос в управление Росгвардии по Курганской области. «Сотрудники вневедомственной охраны выезжали по поступившему сигналу. На месте выяснилось, что срабатывание сигнализации оказалось ложным», — объяснили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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