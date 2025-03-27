Сотрудники Росгвардии прибыли в мечеть города Кургана. После ложного вызова, который, как выяснилось, возможно инициировал случайно ребенок. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.
«Ложная тревога была. Имам объяснил силовикам, что, видимо, ребенок случайно нажал кнопку вызова», — рассказал корреспондент. Росгвардейцы приехали в мечеть уже после того, как был совершен Джума-намаз.
Корреспондент URA.RU направил запрос в управление Росгвардии по Курганской области. «Сотрудники вневедомственной охраны выезжали по поступившему сигналу. На месте выяснилось, что срабатывание сигнализации оказалось ложным», — объяснили в ведомстве.
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