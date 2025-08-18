В России надеются на позитивный результат встречи Трампа и Зеленского

Полянский: надеемся, что встречи в Белом доме продолжат курс на прочный мир
Полянский заявил, что Россия уже много лет стремится к справедливому миру
Полянский заявил, что Россия уже много лет стремится к справедливому миру Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме

Россия рассчитывает, что переговоры президента США Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, которые проходят сегодня в Белом доме, укрепят курс на долгосрочный мир на Украине. Об этом сообщил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Все надеются, что эта встреча пойдет в том же ключе, что и встреча с Россией, которая, как признал сам президент Трамп, открыла возможность для долгого и прочного мира. И мы очень приветствуем такой сценарий», — отметил Полянский. Его слова передает РИА Новости.

Он также выразил надежду, что украинское руководство будет действовать в интересах граждан, которые не хотят войны и готовы к справедливому миру. Полянский напомнил, что Россия стремится к такому исходу уже много лет.

В Вашингтоне в 20:15 по московскому времени начались переговоры между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Это первая их личная встреча после инцидента в Овальном кабинете в феврале 2025 года. Спустя пару часов обсуждению присоединятся лидеры Франции, Италии, Финляндии и Германии, а также представители НАТО и Еврокомиссии. Переговоры будут посвящены вопросам урегулирования конфликта на Украине, возможным территориальным компромиссам, проведению выборов и предоставлению Киеву гарантий безопасности.

Публичное общение Трампа и Зеленского в Белом доме уже завершилось. Оно длилось 25 минут. После этого лидеры удалились для проведения переговоров в закрытом формате. URA.RU ведет прямую трансляцию.

