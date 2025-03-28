Челябинский депутат Госдумы вступилась за женщину, которую преследует бывший муж

Генпрокуратура вмешается в ситуацию женщины и дочери, которых не могут избавить от преследований бывшего главы семьи. Соответствующее обращение генпрокурору Игорю Краснову направила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова, представляющая в парламенте Челябинскую область
«По утверждению пострадавшей, несмотря на неоднократные вызовы полиции, правоохранительные органы не обеспечили должной защиты женщине и ее ребенку, ссылаясь на психиатрический статус мужчины. Это, в свою очередь, создает угрозу их жизни и здоровью и нарушает право на безопасность и защиту со стороны государства. На основании изложенного прошу вас, уважаемый Игорь Викторович, провести прокурорскую проверку по фактам, изложенным в публикации и в настоящем обращении, принять меры прокурорского реагирования для защиты прав и законных интересов Татьяны и ее несовершеннолетнего ребенка, в том числе в части ограничения контактов со стороны преследующего лица», — говорится в тексте документа (есть в распоряжении URA.RU).
С 2021 года мужчина не перестает преследовать бывшую жену и ребенка. Он разрисовывает двери квартиры и машину, стучит по ночам, угрожает проникнуть в квартиру с помощью альпинистского снаряжения. При этом полиция фактически отказывается защитить женщину и ее дочь, ссылаясь, что ее бывший супруг страдает шизофренией и не контролирует себя.
Ранее Яна Лантратова помогла многодетной матери из Коркино (Челябинская область). Благодаря вмешательству депутата женщина вместо начисленных первоначально алиментов в 168 тысяч рублей, которые отказывался выплатить ее бывший супруг, получила компенсацию в два миллиона рублей.
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