Путин возвращает Турции особый статус в переговорах по Украине

Президент Владимир Путин возвращает Турцию в мирный процесс по Украине. Во время телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом обсуждалась тема «зерновой сделки 2.0». Роль Турции в этом процессе будет одной из главных, но, как объяснил URA.RU доцент кафедры политологии факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финуниверситета при правительстве РФ Дмитрия Ежова, пока рано говорить, будет ли это роль арбитра в процессе исполнения «Черноморской инициативы».
«Президент России поделился оценками хода диалога с США по поиску мирного разрешения украинского конфликта и нормализации российско-американских отношений. Обсуждены, в частности, итоги недавних консультаций экспертных групп двух стран в Эр-Рияде и достигнутая договоренность о моратории на удары по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта. При этом Владимир Путин обратил внимание на непрекращающиеся провокационные попытки киевского режима атаковать российскую энергетическую инфраструктуру», — сообщили в Кремле и назвали телефонный разговор двух лидеров «обстоятельным».
В пресс-релизе также говорится, что Путин и Эрдоган «обменялись мнениями» по поводу возобновления «Черноморской инициативы», или, как ее еще называют, «зерновой сделки». Речь идет в первую очередь о безопасности судоходства и «устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений, которая первоначально была заключена в июле 2022 года при посредничестве Турции и Секретариата ООН, но на деле так и не была реализована».
«Реджеп Тайип Эрдоган выразил поддержку российско-американскому диалогу и готовность турецкой стороны содействовать продвижению “Черноморской сделки”», — отметили в Кремле.
Также в сообщении Кремля говорится, что Путин и Эрдоган рассмотрели «актуальные вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного российско-турецкого сотрудничества в различных областях». В том числе это касается и продвижения стратегических проектов в энергетике.
Турция с начала конфликта на Украине пыталась выступать арбитром, посредником между Россией и Украиной. В том числе Турция была своего рода гарантом исполнения «Черноморской инициативы», которая начала действовать в 2022 году. Политолог Дмитрий Ежов полагает, что в случае объявления «зерновой сделки 2.0» роль Турции в ее реализации будет такой же весомой, как и в предыдущей версии инициативы. «В Эр-Риярде достигнуты определенные договоренности по возобновлению „Черноморской инициативы“, по вопросам обеспечения безопасности в Черном море, в том числе речь идет о том, чтобы коммерческие суда не использовались для транспортировки вооружения.
Турция в этом заинтересована не меньше России, и она в силу своего географического положения способна содействовать выполнению всех договоренностей. Но нет механизма исполнения этих договоренностей и механизма контроля за этим процессом», — отметил Ежов.
Кроме того, по словам политолога, против восстановления отношений с Россией, ослабления санкционного давления на нее выступают европейские политики. А Киев и вовсе игнорирует все договоренности, в частности, мораторий на удары по объектам энергетики, который введен еще 18 марта.
«Говорить о том, кто возьмет на себя роль арбитра в новой „Черноморской инициативе“, будет ли это Турция, рано. По крайней мере, до того момента, пока не будут получены гарантии от Киева, который становится неуправляем даже для США. Украинские власти вышли из-под контроля Штатов. Но это не означает, что переговорный процесс не имеет смысла, — считает Дмитрий Ежов. — Если с Киевом пока договориться никому не удается. В частности, ВСУ продолжает удары по российским энергообъектам, уничтожена газораспределительная станция Суджа. Но между собой Путин и Эрдоган могут договориться и расширить Турецкий поток».
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