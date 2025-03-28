Россиян переключат на строительство частных домов

Власти России переключат интерес россиян с квартир на частные дома. О необходимости наращивать малоэтажное строительство 28 марта заявил журналистам на брифинге зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Отсутствие подходящих земель тормозит развитие малоэтажного строительства в стране и снижает его доступность для россиян, пояснили эксперты URA.RU.
«Предоставление земельных участков — самый главный шаг, который должны делать губернаторы регионов и руководители муниципальных образований. У нас достаточно много земли и надо развернуть эту работу. Неделю встречаемся с губернаторами и обсуждаем, в том числе этот вопрос: по максимуму создать предложение на рынке индивидуальных жилищных участков», — сказал Марат Хуснуллин.
Вице-премьер подчеркнул, что для рыночного интереса к таким участкам их нужно обеспечить инженерными сетями — газом и электричеством, а также качественными дорогами. Если в регионах будет возможность быстро и недорого подключаться к электричеству и к газу, индивидуальное жилищное строительство будет динамично развиваться. За прошлый год в стране ввели 62 млн квадратных метров малоэтажной застройки и это был максимальный рекорд за всю историю ввода жилья, напомнил он.
«Перед строительной и дорожной отраслями стоит новая задача по реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Он предполагает гармоничное развитие территорий с экономических, жилищных, транспортных позиций. От этого зависит, насколько люди будут комфортно жить в нашей стране. Задача непростая — на 30% поднять качество жизни в населенных пунктах к 2030 году и на 60 % — к 2036-му», — сказал вице-премьер.
Отсутствие ликвидных земельных участков с транспортной доступностью, школами и садиками — хоть и не единственная, но главная проблема для развития малоэтажного строительства, пояснил URA.RU президент Федерации ИЖС Рамиль Усманов. В большинстве регионов почти вся земля приватизирована, находится в частной собственности. Из-за дефицита земли проекты застройки даже не начинаются. А малоэтажное строительство может дать сильный толчок экономике.
«Строительство многоэтажного жилья сейчас в упадке из-за дорогих кредитов и недоступной ипотеки, и ИЖС могло бы поддержать строительную сферу. Сейчас убытки несут тысячи производителей стройматериалов и десятки тысяч строительных бригад. Страдает налоговая база, вся экономика. В ожидании снижения ключевой ставки ЦБ строительная сфера могла бы переключиться на более быстрые и бюджетные проекты в ИЖС. Но застарелые проблемы в администрировании территорий и неактуальное законодательство мешают это сделать», — рассказал эксперт.
По мнению зaмпреда комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светланы Разворотневой, власти начали готовить отрасль ИЖС к росту еще несколько лет назад. «Многие люди хотят жить за городом, в своем доме. Часто постройка малоэтажного дома становится более бюджетным вариантом заиметь жилье, чем квартира при сопоставимой площади. Поэтому власти еще несколько лет назад предусмотрели возможность оформить льготные ипотечные кредиты на постройку ИЖС. Сейчас они, к сожалению, малодоступны из-за ставки ЦБ.
Тем временем, власти последовательно меняют подходы к отрасли и включают механизмы администрирования. С марта 2025 года на ИЖС распространили механизмы эскроу, которые должны защитить граждан от недобросовестных застройщиков. Запускается поиск свободных земель, новые механизмы изъятия неиспользуемых частных и государственных участков», — рассказала депутат Госдумы.
Для развития ИЖС нужно не только создать базу ликвидных участков, но и ускорить процедуры по их «нарезке», выделению населению и выставлению на торги, считает член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков. «Сроки выделения земли иногда доходят до года, их нужно сократить хотя бы до одного месяца. Местные власти нужно обязать выполнять газификацию и электрификацию участков, которые они отдают под застройку. Часто такие обещания не выполняются. Проблемой становится и стоимость подключения к сетям — надо предусмотреть льготы или рассрочки», — резюмировал эксперт.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.