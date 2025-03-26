Еще одной категории россиян вернут льготную ипотеку

Власти обсуждают расширение программы семейной ипотеки для еще одной категории россиян. О том, что запустят новые меры поддержки населения и строительной отрасли вице-премьер Марат Хуснуллин заявил 26 марта на брифинге в Госдуме. Решение примут по итогам «торга» между финансовым, строительным, социальным и депутатским блоками, рассказала URA.RU зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Светлана Разворотнева.
«Мы, конечно, видим глобальное сокращение ипотеки. Она в два раза упала. Но ключевая задача, чтобы население, которое вложило деньги, гарантированно получило свои квартиры. Это наша ключевая задача — не подорвать доверие населения. Сейчас мы из опасных моментов видим — не начинают новые проекты. Даже те, у кого есть разрешения на строительство, просто физически не строят, потому что ждут, когда будет адекватная ставка, нормальное финансирование. Правительство готовит комплекс финансовых и нефинансовых мер поддержки, чтобы „помочь движению вперед“», — сказал вице-премьер.
Строительной сфере сейчас действительно не выжить без поддержки со стороны государства, считает Светлана Разворотнева. Власти вынуждены вмешиваться в рыночные механизмы, потому что высокая ставка ЦБ делает недоступным кредитование застройщиков и остановила доходы от ипотеки. Ресурсы для помощи за счет бюджетных средств в сегодняшних условиях ограничены, поэтому нужны законодательные и административные инструменты. И прежде всего, для поддержки населения, потому что люди — главные инвесторы в строительную сферу.
«Одна мера поддержки уже озвучена — с 1 апреля 2025 года в отдельных регионах появится возможность покупать жилье на вторичном рынке с помощью семейной ипотеки. Могут развиваться программы предоставления жилья в найм на условиях лизинга, когда арендная плата идет в зачет стоимости квартиры.
Обсуждается расширение программы семейной ипотеки. Она может стать доступной для семей с одним ребенком, которому еще не исполнилось 18 лет, сейчас возраст ограничен шестью годами», — рассказала депутат Госдумы.
По словам Светланы Разворотневой, в поддержку застройщиков также принят ряд решений. Но их эффективность вызывает споры. Например, в декабре 2024 года правительство продлило до 30 июня 2025 года мораторий на взыскание неустоек за срывы сроков сдачи жилья. Как следствие, задержки начались во всех российских регионах. Люди, которые ждут новых квартир, вынуждены снимать жилье. Кроме того, маржинальность строительных проектов в разных регионах отличается в разы. Где-то в малых городах она совсем небольшая, а в Москве и Московской области застройщик может иметь сверхдоходы из-за высоких цен на квадратные метры.
Чтобы не допустить перекосов, сейчас правительство более глубоко анализирует ситуацию для дальнейших решений. Кроме того, есть определенный «торг» между финансовым, строительным, социальным и депутатским блоками правительства. Каждая сторона активно предлагает свои решения.
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