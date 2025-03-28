В Кургане ищут руководителей на зарплату выше 150 тысяч рублей

Новые вакансии для руководителей открылись в Кургане. Опытным специалистам предлагают зарплату свыше 150 000 рублей в месяц. URA.RU приводит подборку вакансий, актуальных на сегодняшний день.
В санаторий «Лесники» требуется директор
Вакансия коммерческого директора открылась в «Лесниках». Потенциальному руководителю обещают от 150 000 рублей на руки в месяц. Требования к соискателю: опыт работы 3-6 лет, высшее образование, навыки продаж, лидерские качества, высокая работоспособность. Работодатель в объявлении на hh.ru отмечает, что директору полагается соцпакет и индексация выплат.
Руководителю отдела продаж на заводе обещают до 250 000 рублей в месяц
Завод дорожной техники «Регион 45» в Кургане ищет руководителя отдела продаж. От соискателя вакансии ждут желания развиваться и много зарабатывать, подтвержденный опыт работы в продажах, отличные коммуникативные и переговорные навыки, развитые менеджерские функции — планирование, организация, мотивация, контроль, указано в объявлении на hh.ru. Труд руководителя обещают щедро оплачивать, также предусмотрен соцпакет.
В магазин «Чижик» требуется управляющий
Потенциальному руководителю предлагают зарплату в магазине свыше 98 000 рублей в месяц. Опыт работы необходим от одного года до трех. В обязанности управляющего входят — работа в торговом зале с коллективом и покупателями, организация и контроль процессов приемки, хранения, выкладки товаров. Руководитель должен контролировать работу сотрудников магазина, мотивировать и развивать персонал, организовывать и проводить инвентаризации, написано в объявлении на hh.ru.
Начальнику производства предлагают до 150 000 рублей в месяц
Работа в компании-резиденте «Экостек» индустриального парка «Катайск» ждет своего соискателя. Руководитель с опытом должен будет сформировать эффективную команду производственного участка, осуществлять руководство хозяйственной деятельностью, обеспечивать выполнение производственных заданий, оптимизацию загрузки оборудования, снижение издержек, сообщается на hh.ru.
Начальнику отдела системного администрирования обещают зарплату до 160 000 рублей в месяц
На «Курганмашзавод» требуется руководитель с опытом работы от трех до шести лет. Обязанности: проектирование системной инфраструктуры в соответствии с целями организации, руководство проектами, в том числе наставничество над младшими сотрудниками, управление бюджетами и переговоры с поставщиками, отмечается в объявлении. Работодатель обещает премии за успешный труд.
Ранее сообщалось, что работодатели в Кургане ищут сотрудников на зарплату свыше 200 тысяч рублей в месяц. Требуются менеджеры, овощеводы, курьеры, токари, водители и представители других профессий, обладающих высокой квалификацией.
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