Figaro: США поставили ультиматум французским компаниям

Американское посольство в Париже призвало французские компании отказаться от инклюзивной политики, угрожая разрывом сотрудничества с правительством США. Об этом сообщает французская газета Le Figaro.
«Американское правительство направило письмо ряду французских фирм, призвав их как можно быстрее отказаться от своих программ [гендерного] разнообразия, если они хотят продолжать работать с федеральным правительством», — пишет газета. В связи с указами президента США Дональда Трампа, все программы, связанные с политикой разнообразия, равенства и инклюзивности, должны быть закрыты в рамках федеральных ведомств.
В письме, отправленном французским компаниям, указывается, что требования касаются всех поставщиков и подрядчиков правительства США, «независимо от их гражданства и страны, в которой они работают». От компаний потребовали в течение пяти дней подтвердить соблюдение американских федеральных антидискриминационных законов и отказ от реализации любой политики в этом направлении.
Французское правительство осведомлено о действиях американского посольства и критически относится к такой практике. По словам источника, близкого к министру экономики и финансов Эрику Ломбару, более традиционная практика отражает ценности именно нового американского правительства. «Они не наши», — подчеркивают представители французских компаний.
Париж уже ранее сталкивался с напряженными отношениями с США в торговой сфере, особенно после угрозы Дональда Трампа ввести 200-процентные тарифы на европейские алкогольные изделия в ответ на высокие пошлины Евросоюза на американский виски. Это создало предпосылки для дальнейших конфликтов между странами, включая текущее дипломатическое давление на французские компании относительно их политики инклюзивности. Недавно Трамп также объявил о подписании указа, который официально признает только два пола — мужской и женский.
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