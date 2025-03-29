Российские солдаты освободили ряд пунктов на разных участках фронта

Минобороны: бойцы ВС РФ освободили Пантелеймоновку и Щербаки
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Российские солдаты освободили территории в ДНР и Запорожской области
Российские солдаты освободили территории в ДНР и Запорожской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные освободили населенный пункт Пантелеймоновка в ДНР, а также Щербаки в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«ВС РФ освободили населенный пункт Пантелеймоновка в ДНР», — передает военное ведомство в своем telegram-канале. Кроме того, сообщается и о взятии под контроль пункта Щербаки на запорожском направлении. Эти территории находятся на разных фронтовых участках.

Ранее российская армия уже проводила операции по освобождению населенных пунктов в ДНР и Запорожской области, в частности, были взяты под контроль Мирное и Малые Щербаки. В операции по освобождению Малых Щербаков участвовала группировка войск «Днепр».

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Российские военные освободили населенный пункт Пантелеймоновка в ДНР, а также Щербаки в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. «ВС РФ освободили населенный пункт Пантелеймоновка в ДНР», — передает военное ведомство в своем telegram-канале. Кроме того, сообщается и о взятии под контроль пункта Щербаки на запорожском направлении. Эти территории находятся на разных фронтовых участках. Ранее российская армия уже проводила операции по освобождению населенных пунктов в ДНР и Запорожской области, в частности, были взяты под контроль Мирное и Малые Щербаки. В операции по освобождению Малых Щербаков участвовала группировка войск «Днепр».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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