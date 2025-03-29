Российские солдаты освободили ряд пунктов на разных участках фронта

Российские военные освободили населенный пункт Пантелеймоновка в ДНР, а также Щербаки в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«ВС РФ освободили населенный пункт Пантелеймоновка в ДНР», — передает военное ведомство в своем telegram-канале. Кроме того, сообщается и о взятии под контроль пункта Щербаки на запорожском направлении. Эти территории находятся на разных фронтовых участках.
Ранее российская армия уже проводила операции по освобождению населенных пунктов в ДНР и Запорожской области, в частности, были взяты под контроль Мирное и Малые Щербаки. В операции по освобождению Малых Щербаков участвовала группировка войск «Днепр».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.