Развожаев объявил о завершении миграционных проверок в Севастополе

В Севастополе завершились мероприятия по контролю за соблюдением миграционного законодательства. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, в ходе проверки были выявлены шесть человек, нарушающих миграционные законы.
«Уважаемые жители и гости Севастополя! Комплекс режимных, профилактических мероприятий по контролю за соблюдением миграционного законодательства завершен», — написал Развожаев в своем telegram-канале. По его словам, в ходе операции были проверены около 1500 участков и жилых строений в различных районах, а также выявлены шесть человек, нарушающих миграционные законы.
Кроме того, во время рейдов были обнаружены и демонтированы незаконно установленные видеокамеры, направленные на военные объекты и объекты систем жизнеобеспечения. По решению оперативного штаба подобные проверки будут продолжены и в других районах города для обеспечения безопасности и соблюдения законности.
Ранее Развожаев сообщил, что в Севастополе проводятся мероприятия по соблюдению миграционного законодательства, включая проверку документов и контроль автотранспорта. Проверки прошли в Гагаринском районе, в частности, на территории садоводческих товариществ «Здоровье», «Медик», «Коммунальник» и других, передает «Ридус».
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