В регионах РФ столкнулись с нехваткой препаратов от ревматизма

Жители Москвы, Московской, Нижегородской и Липецкой областей столкнулись с перебоями в получении препарата с этанерцептом, необходимого для лечения ревматических заболеваний. Это следует из обращений пациентов в государственные медицинские учреждения. Несмотря на увеличение объемов поставок в этом году, пациенты уже несколько недель не могут получить жизненно важные лекарства.
«В аптечном пункте мне сказали, что препараты с этанерцептом отсутствуют уже более трех недель, и порекомендовали обратиться к врачу, чтобы мне сменили терапию», — рассказала москвичка Валерия, предает газета «Известия». По ее словам, для изменения схемы лечения требуется решение врачебной комиссии, однако ей в этом пока отказывают. Пациентка также сообщила, что ей предложили денежную компенсацию за самостоятельную покупку препарата, однако сумма в 20 тысяч рублей для нее оказалась неподъемной.
Валерия уточнила, что направила официальное обращение главному врачу с просьбой предоставить лекарство или выдать письменный отказ в его выдаче по рецепту. В медучреждении сообщили, что ожидают поступления препарата в ближайшее время.
В департаменте здравоохранения Москвы пояснили, что плановая поставка этанерцепта должна быть завершена в текущую неделю. В ведомстве отметили, что пациенты вправе рассчитывать на компенсацию при самостоятельном приобретении лекарства в любой аптеке, если препарат отсутствует в государственных пунктах выдачи.
