AP заявило, что Украина ждет нового наступления РФ на фронте

Украинские военные и аналитики ожидают нового наступления российских войск. Об этом сообщает агентство The Associated Press.
«Украинские военные и правительственные аналитики ожидают наступления ВС РФ», — говорится в материале издания. Там добавили, что оно будет направлено на усиление давления на Киев и укрепление позиций Москвы перед переговорами.
В феврале президент РФ Владимир Путин заявил о наступлении российских войск, подчеркнув стратегическую инициативу России на поле боя и освобождение территорий. Он предложил обсудить временное управление на Украине с участием ООН, США и Европы для организации выборов и начала мирных переговоров.
23 марта в Саудовской Аравии прошли консультации между США, Украиной и Россией о безопасности судоходства и прекращении огня. Москва предложила реализацию зерновой инициативы в обмен на снятие санкций. Украина 28 марта нанесла ракетный удар по газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа», расположенной в Курской области России, что привело к разрушениям. Российский МИД назвал это терактом и обвинил Запад в координации удара.
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