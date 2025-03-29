AP заявило, что Украина ждет нового наступления РФ на фронте

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ВС РФ вскоре могут перейти в новое наступление, пишет AP
ВС РФ вскоре могут перейти в новое наступление, пишет AP Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные и аналитики ожидают нового наступления российских войск. Об этом сообщает агентство The Associated Press.

«Украинские военные и правительственные аналитики ожидают наступления ВС РФ», — говорится в материале издания. Там добавили, что оно будет направлено на усиление давления на Киев и укрепление позиций Москвы перед переговорами.

В феврале президент РФ Владимир Путин заявил о наступлении российских войск, подчеркнув стратегическую инициативу России на поле боя и освобождение территорий. Он предложил обсудить временное управление на Украине с участием ООН, США и Европы для организации выборов и начала мирных переговоров.

23 марта в Саудовской Аравии прошли консультации между США, Украиной и Россией о безопасности судоходства и прекращении огня. Москва предложила реализацию зерновой инициативы в обмен на снятие санкций. Украина 28 марта нанесла ракетный удар по газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа», расположенной в Курской области России, что привело к разрушениям. Российский МИД назвал это терактом и обвинил Запад в координации удара.

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Украинские военные и аналитики ожидают нового наступления российских войск. Об этом сообщает агентство The Associated Press. «Украинские военные и правительственные аналитики ожидают наступления ВС РФ», — говорится в материале издания. Там добавили, что оно будет направлено на усиление давления на Киев и укрепление позиций Москвы перед переговорами. В феврале президент РФ Владимир Путин заявил о наступлении российских войск, подчеркнув стратегическую инициативу России на поле боя и освобождение территорий. Он предложил обсудить временное управление на Украине с участием ООН, США и Европы для организации выборов и начала мирных переговоров. 23 марта в Саудовской Аравии прошли консультации между США, Украиной и Россией о безопасности судоходства и прекращении огня. Москва предложила реализацию зерновой инициативы в обмен на снятие санкций. Украина 28 марта нанесла ракетный удар по газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа», расположенной в Курской области России, что привело к разрушениям. Российский МИД назвал это терактом и обвинил Запад в координации удара.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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