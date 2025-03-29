Несогласие украинского лидера Владимира Зеленского на территориальные уступки мешает окончанию конфликта на Украине. Об этом пишет пишет британское издание New Statesman.
«Для президента США Дональда Трампа самым большим препятствием на пути к миру на Украине является отказ Зеленского пойти на территориальные уступки», — говорится в материале издания. Там добавили, что последние переговоры оказались благоприятными для России.
Дональд Трамп также поднимал вопрос о том, что в США обсуждаются вопросы, касающиеся территорий, демаркации и международного признания регионов, присоединившихся к России, передает «Национальная служба новостей». В результате недавней встречи экспертных групп России и США в Саудовской Аравии были достигнуты соглашения о запрете ударов по энергетическим объектам и о безопасности судоходства в Черном море.
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