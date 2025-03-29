Основательница Wildberries похвасталась доходами после сделки с Russ

После объединения компаний Wildberries и Russ первый официальный финансовый отчет за 2024 год показал значительный рост чистой прибыли и доходов продавцов. Об этом сообщила основательница маркетплейса Татьяна Ким в своем telegram-канале.
«С нами продавцы заработали почти 3 трлн рублей. А чистая прибыль объединенной компании увеличилась в 3,5 раза и достигла 104 млрд рублей. Растете вы — растем и мы!» — заявила Ким.
Также основательница маркетплейса Wildberries уточнила, что объединенная компания продолжает инвестировать в развитие логистики и информационных технологий. По итогам 2024 года года в эти сферы было вложено более 150 млрд рублей.
Как сообщало URA.RU ранее, Федеральная антимонопольная служба России осенью 2024 года одобрила сделку по слиянию компаний группы Russ и Wildberries, не обнаружив возможного ограничения конкуренции на рынке. Решение ФАС стало последним регуляторным решением, необходимым для завершения процесса слияния двух компаний.
Между тем, состояние основательницы Татьяны Ким (в замужестве Бакальчук) после слияния компании с оператором наружной рекламы Russ сократилось с 7,9 миллиарда долларов США до 4,1 млрд. Такие данные, проанализировав открытые источники, привел американский Forbes.
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