Решения стран Прибалтики отключиться от единой энергосистемы Белоруссии, России, Литвы, Латвии и Эстонии (БРЭЛЛ) является частью процесса уничтожения стран, которые ранее имели все шансы на процветание и независимость. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«„Свобода“ от науки и образования, суверенитета и развития с Прибалтикой уже случилась. Это логичное продолжение уничтожения некогда имевших все предпосылки к процветанию и независимости стран и народов», — сказала Захарова ТАСС. Она критически отнеслась к словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая назвала решение стран Балтии «свободой от угроз и шантажа».
Ранее Латвия, Литва и Эстония официально завершили процесс отделения своих энергетических систем от России. Чтобы это отметить, лидеры трех стран решили собраться в Вильнюсе.
Процесс ухода от российского электричества страны начали еще в 2009 году. Полное отключение было намечено на 2026 год. Но из-за «рисков для балтийской энергосистемы» между странами Балтии, Польшей и Европейской комиссией было заключено соглашение о более раннем уходе от энергоресурсов РФ.
Электросети стран Балтии после отключения от БРЭЛЛ завершили тестирование работы в автономном режиме. Они синхронизировались через Литву и Польшу с ЕС. Фон дер Ляйен назвала решение стран Балтии «свободой от угроз и шантажа».
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