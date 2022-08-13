WP: вся Прибалтика боится войны с Россией и просит помощи у США

Прибалтийские страны, в частности, Литва, Латвия, Эстония, боятся, что Россия нападет на них, поэтому усиливают свое вооружение, в в том числе при помощи США. Статья об этом вышла в издании The Washington Post.
«Страны, наиболее близкие к России, говорят, что отчаянно нуждаются в дополнительной военной помощи Запада. Союзники США, такие как Латвия, опасаются что они подвергнутся нападению. Администрация [президента США Джо] Байдена пообещала активизировать [военные] учения не только в Латвии, но и в странах Балтии», — сообщается в статье.
По словам официальных представителей стран Балтии и Восточной Европы, ускорение работы оборонных производственных линий происходит, чтобы убыстрить выполнение заказов на оружие, которое требуется приграничным к РФ странам. Министр обороны Эстонии Кусты Салм отмечал ранее, что государство якобы находится на грани риска, сообщает газета.
При этом в Прибалтике преобладает русофобская политика. А США и Евросоюз закрывают глаза на проявления неонацизма, уточняет деловое издание «Взгляд». Кроме того, сейм Латвии признал Россию «государством-спонсором терроризма», власти запретили выдавать визы россиянам, прекратив экономическое сотрудничество и культурные отношения с Россией. Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс уже назвал выданные гражданам России другими странами ЕС визы «проблемой», передает «Царьград».
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