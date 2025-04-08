Число бойцов СВО из Прикамья, желающих поучаствовать в программе Путина, перевалило за 500

На участие в региональной программе «Герои Прикамья» подана 501 заявка от бойцов спецоперации. Прием завершен и начался этап тестирования, который продлится до 15 апреля. Об этом сообщила пресс-служба правительства Пермского края.
«Тестирование будет проводиться в дистанционном формате. К прохождению допускаются участники программы, заполнившие до 30 марта соответствующую заявку. Зарегистрировались 501 участник и ветеран СВО, среди которых 269 действующих военнослужащих», — написано на сайте ведомства.
Следующим этапом станет собеседование. По итогам всех испытаний к обучению допустят не менее 60 наиболее успешных кандидатов.
Федеральный проект поддержки участников спецоперации под названием «Время героев» реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Из-за большого интереса к программе в муниципалитетах разработали собственные инициативы. К началу марта «Героями Прикамья» пожелали стать 132 бойца, а уже к середине месяца — свыше 300.
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