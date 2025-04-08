08 апреля 2025

Число бойцов СВО из Прикамья, желающих поучаствовать в программе Путина, перевалило за 500

В программе «Герои Прикамья» примет участие 501 участник спецоперации ВС РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Из бойцов будут готовить компетентных руководителей госслужбы
Из бойцов будут готовить компетентных руководителей госслужбы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На участие в региональной программе «Герои Прикамья» подана 501 заявка от бойцов спецоперации. Прием завершен и начался этап тестирования, который продлится до 15 апреля. Об этом сообщила пресс-служба правительства Пермского края.

«Тестирование будет проводиться в дистанционном формате. К прохождению допускаются участники программы, заполнившие до 30 марта соответствующую заявку. Зарегистрировались 501 участник и ветеран СВО, среди которых 269 действующих военнослужащих», — написано на сайте ведомства.

Следующим этапом станет собеседование. По итогам всех испытаний к обучению допустят не менее 60 наиболее успешных кандидатов.

Федеральный проект поддержки участников спецоперации под названием «Время героев» реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Из-за большого интереса к программе в муниципалитетах разработали собственные инициативы. К началу марта «Героями Прикамья» пожелали стать 132 бойца, а уже к середине месяца — свыше 300.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На участие в региональной программе «Герои Прикамья» подана 501 заявка от бойцов спецоперации. Прием завершен и начался этап тестирования, который продлится до 15 апреля. Об этом сообщила пресс-служба правительства Пермского края. «Тестирование будет проводиться в дистанционном формате. К прохождению допускаются участники программы, заполнившие до 30 марта соответствующую заявку. Зарегистрировались 501 участник и ветеран СВО, среди которых 269 действующих военнослужащих», — написано на сайте ведомства. Следующим этапом станет собеседование. По итогам всех испытаний к обучению допустят не менее 60 наиболее успешных кандидатов. Федеральный проект поддержки участников спецоперации под названием «Время героев» реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Из-за большого интереса к программе в муниципалитетах разработали собственные инициативы. К началу марта «Героями Прикамья» пожелали стать 132 бойца, а уже к середине месяца — свыше 300.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...