Во время Великой Отечественной войны жизнь в деревнях и селах Курганской области, как и во всей России, была сопряжена с огромными трудностями и жертвами. Основной костяк жителей сел ушел на фронт, оставив женщин, подростков и стариков на передовой сельскохозяйственного производства. Здесь, лишаясь здоровья и спокойного детства, трудились изо дня в день ради Победы. URA.RU приводит ретроспективу тех сложных дней.
Трудовые будни
Во времена Второй мировой войны, жизнь сельчан в Курганской области была наполнена тяжелым трудом и борьбой за выживание. Мужчины уходили на фронт, и бремя работы на полях ложилось на плечи женщин, стариков и детей. Из-за мобилизации количество трудоспособных мужчин в колхозах сократилось. В результате женщины составляли 75% работников сельского хозяйства, 55% механизаторов, 62% комбайнеров и 81% трактористов. Вчерашние школьники садились за тракторы, чтобы помочь в уборке урожая и на других работах. Работа начиналась рано утром и заканчивалась поздно вечером, а отдых был лишь мимолетным перерывом между бесконечными заботами.
Ольга Шибанова вместе с подругами, завершив обучение на курсах трактористов, преодолевали нелегкий путь к месту работы каждое утро к восьми часам. Но еще более сложным испытанием для них стало управление мощной техникой. Сложно было справляться с железным колесником. Он заводился с помощью рукоятки, и чтобы его запустить в работу, требовалась недюжинная сила и смекалка.
«Огромные железные колеса трактора частенько приходилось очищать от налипшей грязи травой. От примерзания к стальному сиденью, выручала все та же трава. Мы с девушками пахали землю, сеяли и убирали урожай. Умели трудиться и на лошадях, и на своенравных быках», — вспоминала Шибанова.
Суровые реалии военного времени
В условиях военной экономики, деревенские жители получали за свои труды не деньги, а продукты питания, которых часто не хватало даже на самое необходимое. Во многих колхозах приходилось выживать, собирая мороженую картошку и колосья с полей. Зимой особенно остро стоял вопрос о тепле и пище. Уходили в лес: взрослые пилили деревья на дрова, а дети их складывали. Часто единственным спасением от голода были сборы щавеля и кислицы.
«Сестры ходили на убранное поле за колосками, да мороженой картошкой. Одежды было мало, донашивали обноски, — вспоминал Николай Менеев, который был единственным оставшимся мужчиной в семье после ухода отца на фронт. — Ели в те годы мерзлую картошку, а с начала весны: кислятка в лесу пошла, а потом борщевые пучки. Ели, пока животы не заболят».
Образование и детские протесты
Несмотря на все трудности, дети продолжали учиться. Школы работали, хотя их условия были далеки от идеальных. Образование часто прерывалось из-за необходимости помогать взрослым в хозяйстве. Дети бывало с трудом добирались до школы, преодолевая несколько километров пешком, и часто приходилось пропускать занятия из-за необходимости работать на фермах. Дети отказывались учить немецкий язык и даже устраивали забастовку.
«А еще помню, в школе мы не хотели учить немецкий язык, бастовали. Тогда директор пригласил в школу фронтовика, который рассказал нам, как они брали в разведке «языка». Как узнать, что фриц говорит, если не понимаешь язык врага? С тех пор мы стали серьезно учиться, «неудов» в нашем классе уже не было», — делился воспоминаниями Иван Мальцев. Этот рассказ помог ученикам изменить свое отношение к изучению языка.
Общее дело — Великая Победа
Каждый житель села вносил свой вклад в общее дело Победы. Продукты с колхозных полей отправлялись на фронт, а каждая семья старалась сдать государству как можно больше продовольствия. В памяти очевидцев оставались ужасающие вещи из повседневной жизни. Например, из-за сильнейшего холода на лету могла замерзнуть сорока, а жуткий голод вынуждал отыскивать в поле стылые стебли картофеля и вырубать клубни из замерзшей земли.
Женщины занимались посадкой и сбором урожая, а также успешно справлялись с работой с лошадьми и упрямыми быками. Используя быков, они ходили за дровами и зимой ездили в колхоз за сеном, которое было окружено высокими сугробами.
По воспоминаниям Зинаиды Согриной, в летнее время, уже после второго класса, они должны были работать весь день. Пололи посевы, возили траву, скошенную вручную старшими, на силосование, к животноводческой ферме. Зелень возили на телегах, а тягло — быки (волы).
«На них пахали, боронили, возили корма с лугов на фермы, мешки с зерном на приемные пункты, жерди из леса на ремонт загонов для скота. А быки летом были неуправляемы. Спасаясь от овода, затаскивали нас вместе с грузом в лог или кусты, даже в реку Тобол. В обязанность школьников входила уборка (копка) и складирование в хранилище картофеля. А поднять ведро с картофелем сил не хватало, несли ведро вдвоем», — делилась воспоминаниями тех лет Согрина.
Когда война закончилась, радость Победы смешивалась с горечью потерь. Многие солдаты так и не вернулись домой, оставив свои семьи в глубоком трауре. Из ста человек, призванных на фронт, к родным могли вернуться около четырех десятков человек. Но жизнь продолжалась, и жители сел, как и прежде, старались восстановить разрушенное хозяйство, вновь поднять урожаи и вернуться к мирной жизни.
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