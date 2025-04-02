Действующего и бывшего челябинского министра оставили в СИЗО

Алексея Нечаева оставили в СИЗО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывшего и действующего главу челябинского миндора Дмитрия Микулика и Алексея Нечаева, а также экс-руководителей АО «Южуралмост» (Челябинская область) Александра Зырянова и Константина Зарипова оставили в СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Московского горсуда.

«Суд постановил апелляционную жалобу адвокатов оставить без удовлетворения. Решение суда первой инстанции без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Нечаев и Микулик попали под следствие в середине февраля. Их задержали сотрудники ФСБ. Их обвинили в растрате госбюджета. Речь в обвинении идет о времени, когда областью руководил Борис Дубровский. По версии следствия, группа действовала с февраля 2015 года по апрель 2019 года. За это время на дорожных контрактах, заключенных между миндором области и компаниями «Южуралавтобан» и «Южуралмост», было похищено почти 2,97 млрд рублей. В те годы компаниями управляли Александр Зырянов и Константин Зарипов. Они также не смогли оспорить срок в СИЗО.