02 апреля 2025

Действующего и бывшего челябинского министра оставили в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция по тарифам на транспорте. Челябинск, нечаев алексей
Алексея Нечаева оставили в СИЗО Фото:

Бывшего и действующего главу челябинского миндора Дмитрия Микулика и Алексея Нечаева, а также экс-руководителей АО «Южуралмост» (Челябинская область) Александра Зырянова и Константина Зарипова оставили в СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Московского горсуда.

«Суд постановил апелляционную жалобу адвокатов оставить без удовлетворения. Решение суда первой инстанции без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Нечаев и Микулик попали под следствие в середине февраля. Их задержали сотрудники ФСБ. Их обвинили в растрате госбюджета. Речь в обвинении идет о времени, когда областью руководил Борис Дубровский. По версии следствия, группа действовала с февраля 2015 года по апрель 2019 года. За это время на дорожных контрактах, заключенных между миндором области и компаниями «Южуралавтобан» и «Южуралмост», было похищено почти 2,97 млрд рублей. В те годы компаниями управляли Александр Зырянов и Константин Зарипов. Они также не смогли оспорить срок в СИЗО.

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Бывшего и действующего главу челябинского миндора Дмитрия Микулика и Алексея Нечаева, а также экс-руководителей АО «Южуралмост» (Челябинская область) Александра Зырянова и Константина Зарипова оставили в СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Московского горсуда. «Суд постановил апелляционную жалобу адвокатов оставить без удовлетворения. Решение суда первой инстанции без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Нечаев и Микулик попали под следствие в середине февраля. Их задержали сотрудники ФСБ. Их обвинили в растрате госбюджета. Речь в обвинении идет о времени, когда областью руководил Борис Дубровский. По версии следствия, группа действовала с февраля 2015 года по апрель 2019 года. За это время на дорожных контрактах, заключенных между миндором области и компаниями «Южуралавтобан» и «Южуралмост», было похищено почти 2,97 млрд рублей. В те годы компаниями управляли Александр Зырянов и Константин Зарипов. Они также не смогли оспорить срок в СИЗО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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