02 апреля 2025

Обвиняемый в вымогательстве житель Катав-Ивановска отправился на СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Фигурант уголовного дела Владимир Ребров решил искупить вину на полях сражений
Фигурант уголовного дела Владимир Ребров решил искупить вину на полях сражений Фото:

Фигурант дела о вымогательстве из Катав-Ивановского района (Челябинская область) Владимир Ребров отправился на спецоперацию. Как URA.RU рассказал пострадавший отец четырех детей Артур Мингалеев, уехал фигурант уголовного дела 30 марта.

«По данным из полиции, Ребров отправился на фронт 30 марта. С вокзала проводили его родственники», — сообщил URA.RU Мингалеев.

Бывшая супруга Эльвина и ее мать на звонки URA.RU не ответили. Судя по фотографиям в соцсетях, Ребров отправился служить на поезде в южном направлении до Волгограда.

Мингалеев вернулся с СВО с медалями «За мужество» и «За отвагу» в январе 2024 года. Через месяц от онкологии скончалась супруга. На руках у бывшего бойца остались четверо малолетних детей. В течение года мужчина вынужден был дважды в месяц платить дань в сумме 15-20 тысяч рублей. Когда о происходящем стало известно, правоохранительные органы возбудили уголовное дело о вымогательстве.

Также Ребров оказался замешан в угоне автомобиля у 18-летнего сироты Данила Белоусова. Владимир забрал машину покататься, разбил и по запчастям продал. Это было до ухода сироты на СВО. С конца 2024 года Белоусов не выходит на связь. Дома у Реброва остался малолетний ребенок.

Родные Владимира Реброва проводили 30 марта
Родные Владимира Реброва проводили 30 марта
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Фигурант дела о вымогательстве из Катав-Ивановского района (Челябинская область) Владимир Ребров отправился на спецоперацию. Как URA.RU рассказал пострадавший отец четырех детей Артур Мингалеев, уехал фигурант уголовного дела 30 марта. «По данным из полиции, Ребров отправился на фронт 30 марта. С вокзала проводили его родственники», — сообщил URA.RU Мингалеев. Бывшая супруга Эльвина и ее мать на звонки URA.RU не ответили. Судя по фотографиям в соцсетях, Ребров отправился служить на поезде в южном направлении до Волгограда. Мингалеев вернулся с СВО с медалями «За мужество» и «За отвагу» в январе 2024 года. Через месяц от онкологии скончалась супруга. На руках у бывшего бойца остались четверо малолетних детей. В течение года мужчина вынужден был дважды в месяц платить дань в сумме 15-20 тысяч рублей. Когда о происходящем стало известно, правоохранительные органы возбудили уголовное дело о вымогательстве. Также Ребров оказался замешан в угоне автомобиля у 18-летнего сироты Данила Белоусова. Владимир забрал машину покататься, разбил и по запчастям продал. Это было до ухода сироты на СВО. С конца 2024 года Белоусов не выходит на связь. Дома у Реброва остался малолетний ребенок.
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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