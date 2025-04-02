Фигурант дела о вымогательстве из Катав-Ивановского района (Челябинская область) Владимир Ребров отправился на спецоперацию. Как URA.RU рассказал пострадавший отец четырех детей Артур Мингалеев, уехал фигурант уголовного дела 30 марта.
«По данным из полиции, Ребров отправился на фронт 30 марта. С вокзала проводили его родственники», — сообщил URA.RU Мингалеев.
Бывшая супруга Эльвина и ее мать на звонки URA.RU не ответили. Судя по фотографиям в соцсетях, Ребров отправился служить на поезде в южном направлении до Волгограда.
Мингалеев вернулся с СВО с медалями «За мужество» и «За отвагу» в январе 2024 года. Через месяц от онкологии скончалась супруга. На руках у бывшего бойца остались четверо малолетних детей. В течение года мужчина вынужден был дважды в месяц платить дань в сумме 15-20 тысяч рублей. Когда о происходящем стало известно, правоохранительные органы возбудили уголовное дело о вымогательстве.
Также Ребров оказался замешан в угоне автомобиля у 18-летнего сироты Данила Белоусова. Владимир забрал машину покататься, разбил и по запчастям продал. Это было до ухода сироты на СВО. С конца 2024 года Белоусов не выходит на связь. Дома у Реброва остался малолетний ребенок.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!