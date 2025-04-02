Компания пермского миллиардера перестала быть убыточной

Управляющая компания «СМУ № 2 Сатурн-Р», владельцем которой является пермский миллиардер Александр Репин, улучшила финансовые результаты. По итогам 2024 года УК получила прибыль на сумму более девяти миллионов рублей, выбравшись таким образом из убытков. Их компания фиксировала по результатам 2023 года.
«Пермское „СМУ № 2 Сатурн-Р“, отчет о финансовых результатах за 2024 год. Выручка — 159,6 млн рублей, чистая прибыль — 9,2 млн рублей», — сообщается в сервисе контрагентов СБИС. Годом ранее выручка управляющей компании составляла 140,8 млн рублей, а чистый убыток — 1,69 млн рублей.
Единственным собственником ООО «СМУ № 2 Сатурн-Р» является пермский бизнесмен Александр Репин, владеющий десятками фирм с общим оборотом в миллиарды рублей. Компания управляет 24 жилыми домами, в том числе в ЖК «Данилиха» и ЖК «Арсенал». В 2022 и 2023 годах УК занимала первое место в рейтинге лучших управляющих компаний Пермского края по версии региональной ИГЖН.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермскому ТСЖ «Красные Казармы» удалось засудить управляющую компанию Александра Репина, с которой было взыскано более 280 тысяч рублей. ТСЖ в суде доказало, что эти средства являются неосновательным обогащением.
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