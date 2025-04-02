Politico: Трамп сообщил, что Илон Маск скоро покинет госдолжности

Президент США Дональд Трамп сообщил близкому кругу лиц, что бизнесмен Илон Маск скоро завершит выполнение своих обязанностей в Белом доме, сообщает Politico. По словам трех приближенных к президенту источников, которые пожелали остаться анонимными, Трамп по-прежнему высоко ценит вклад Маска в повышение эффективности правительства, однако оба мужчины согласились, что пора Маску вернуться к своему бизнесу и перейти в вспомогательную роль.
«Президент Дональд Трамп сообщил своему ближайшему окружению, в том числе членам своего кабинета, что Илон Маск в ближайшие недели откажется от своей нынешней роли партнера по управлению, вездесущего сторонника и вашингтонского критикана», — сообщает Politico со ссылкой на источники.
Источники отметили, что недавние события, включая проигрыш консервативного судьи, поддерживаемого Маском, на выборах в Верховный суд Висконсина, спровоцировали разочарование в его непредсказуемости среди некоторых представителей администрации и международных союзников. Это послужило дополнительным стимулом для пересмотра его роли в Белом доме.
Ожидается, что Маск сохранит неформальную роль советника и по-прежнему будет время от времени появляться на территории Белого дома. Любой, кто думает, что Маск полностью исчезнет из окружения Трампа, «обманывает сам себя», предупреждает один из высокопоставленных чиновников.
Этот переход также связан с окончанием специального государственного статуса Маска, который временно освобождал его от некоторых требований этических правил и конфликта интересов. Ожидается, что 130-дневный период его действия закончится в конце мая или начале июня текущего года.
Илон Маск, занимаясь политической деятельностью и входя в администрацию президента Дональда Трампа, вызвал беспокойство также среди инвесторов Tesla. Это повлияло на стоимость акций компании, которые значительно упали. Кроме того, его политическая активность привела к предложениям отстранить его от руководства Tesla.
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