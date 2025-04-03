Убийцу семи человек из Каменска-Уральского подвели окурки и бутылка водки

03 апреля 2025 в 12:15 Размер текста - 17 +

30 лет назад Петриченко оставил на месте убийства следы Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Задержан убийца семерых в Каменске-Уральском Вычислить убийцу семьи из семи человек из Каменска-Уральского помогли окурки, который преступник бросил на месте расправы. Об этом и других подробностях расследования URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Раскрыть преступление удалось благодаря новым методикам при проведении молекулярно-генетической экспертизы, согласно заключению которой биологические следы на изъятых на месте преступления окурках принадлежат Петриченко. Кроме того, согласно заключению дактилоскопической экспертизы след папиллярных линий с мебельного ящика и на бутылке водки, изъятых на месте преступления, также принадлежит Петриченко», — объяснили в пресс-службе. Чудовищное убийство было совершено в новогоднюю ночь с 1993-го на 1994-й год. Виктор Петриченко на вокзале в Екатеринбурге познакомился с пермяками, которые ехали в Каменск-Уральский к родне отмечать Новый год. Мужчина, который тогда был бродягой, приметил, что они обеспеченные, и решил их ограбить. Он сознательно активно общался с попутчиками, с ними выпивал, и те позвали его в гости. В разгар праздника он подмешал в водку клофелин, и, когда хозяева уснули, разбил им головы молотком. Потом этим же орудием расправился с двумя детьми, ограбил квартиру и сбежал. Его искали более 30 лет и нашли в 2025-м году в городе Белогорск Амурской области. Там он успел жениться и завести сына. Сейчас Петриченко содержится под арестом в Каменске-Уральском. Свою вину во вменяемом ему преступлении он полностью признал. В ближайшее время его ждет суд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вычислить убийцу семьи из семи человек из Каменска-Уральского помогли окурки, который преступник бросил на месте расправы. Об этом и других подробностях расследования URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Раскрыть преступление удалось благодаря новым методикам при проведении молекулярно-генетической экспертизы, согласно заключению которой биологические следы на изъятых на месте преступления окурках принадлежат Петриченко. Кроме того, согласно заключению дактилоскопической экспертизы след папиллярных линий с мебельного ящика и на бутылке водки, изъятых на месте преступления, также принадлежит Петриченко», — объяснили в пресс-службе. Чудовищное убийство было совершено в новогоднюю ночь с 1993-го на 1994-й год. Виктор Петриченко на вокзале в Екатеринбурге познакомился с пермяками, которые ехали в Каменск-Уральский к родне отмечать Новый год. Мужчина, который тогда был бродягой, приметил, что они обеспеченные, и решил их ограбить. Он сознательно активно общался с попутчиками, с ними выпивал, и те позвали его в гости. В разгар праздника он подмешал в водку клофелин, и, когда хозяева уснули, разбил им головы молотком. Потом этим же орудием расправился с двумя детьми, ограбил квартиру и сбежал. Его искали более 30 лет и нашли в 2025-м году в городе Белогорск Амурской области. Там он успел жениться и завести сына. Сейчас Петриченко содержится под арестом в Каменске-Уральском. Свою вину во вменяемом ему преступлении он полностью признал. В ближайшее время его ждет суд.