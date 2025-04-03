Убийцу семи человек из Каменска-Уральского подвели окурки и бутылка водки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения Виктору Петриченко. Свердловская область, Каменск-Уральский , петриченко виктор
30 лет назад Петриченко оставил на месте убийства следы Фото:
новость из сюжета
Задержан убийца семерых в Каменске-Уральском

Вычислить убийцу семьи из семи человек из Каменска-Уральского помогли окурки, который преступник бросил на месте расправы. Об этом и других подробностях расследования URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Раскрыть преступление удалось благодаря новым методикам при проведении молекулярно-генетической экспертизы, согласно заключению которой биологические следы на изъятых на месте преступления окурках принадлежат Петриченко. Кроме того, согласно заключению дактилоскопической экспертизы след папиллярных линий с мебельного ящика и на бутылке водки, изъятых на месте преступления, также принадлежит Петриченко», — объяснили в пресс-службе.

Чудовищное убийство было совершено в новогоднюю ночь с 1993-го на 1994-й год. Виктор Петриченко на вокзале в Екатеринбурге познакомился с пермяками, которые ехали в Каменск-Уральский к родне отмечать Новый год. Мужчина, который тогда был бродягой, приметил, что они обеспеченные, и решил их ограбить.

Он сознательно активно общался с попутчиками, с ними выпивал, и те позвали его в гости. В разгар праздника он подмешал в водку клофелин, и, когда хозяева уснули, разбил им головы молотком. Потом этим же орудием расправился с двумя детьми, ограбил квартиру и сбежал.

Его искали более 30 лет и нашли в 2025-м году в городе Белогорск Амурской области. Там он успел жениться и завести сына. Сейчас Петриченко содержится под арестом в Каменске-Уральском. Свою вину во вменяемом ему преступлении он полностью признал. В ближайшее время его ждет суд.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вычислить убийцу семьи из семи человек из Каменска-Уральского помогли окурки, который преступник бросил на месте расправы. Об этом и других подробностях расследования URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Раскрыть преступление удалось благодаря новым методикам при проведении молекулярно-генетической экспертизы, согласно заключению которой биологические следы на изъятых на месте преступления окурках принадлежат Петриченко. Кроме того, согласно заключению дактилоскопической экспертизы след папиллярных линий с мебельного ящика и на бутылке водки, изъятых на месте преступления, также принадлежит Петриченко», — объяснили в пресс-службе. Чудовищное убийство было совершено в новогоднюю ночь с 1993-го на 1994-й год. Виктор Петриченко на вокзале в Екатеринбурге познакомился с пермяками, которые ехали в Каменск-Уральский к родне отмечать Новый год. Мужчина, который тогда был бродягой, приметил, что они обеспеченные, и решил их ограбить. Он сознательно активно общался с попутчиками, с ними выпивал, и те позвали его в гости. В разгар праздника он подмешал в водку клофелин, и, когда хозяева уснули, разбил им головы молотком. Потом этим же орудием расправился с двумя детьми, ограбил квартиру и сбежал. Его искали более 30 лет и нашли в 2025-м году в городе Белогорск Амурской области. Там он успел жениться и завести сына. Сейчас Петриченко содержится под арестом в Каменске-Уральском. Свою вину во вменяемом ему преступлении он полностью признал. В ближайшее время его ждет суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...