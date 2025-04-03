Молодой соратник Паслера увольняется из оренбургского правительства: инсайд URA.RU подтвердился

Оренбургский вице-губернатор Петухов увольняется и переезжает в Екатеринбург
© Служба новостей «URA.RU»
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Игнат Петухов курировал в Оренбурге сферы экономики и инвестиций
Игнат Петухов курировал в Оренбурге сферы экономики и инвестиций Фото:

Как и анонсировало URA.RU, из правительства Оренбургской области увольняется вице-губернатор, курировавший экономику и инвестиции, Игнат Петухов — соратник врио свердловского губернатора Дениса Паслера. Информация об этом появилась в местных СМИ.

«Его последний рабочий день в качестве вице-губернатора — 4 апреля. Информацию подтвердили в аппарате», — сообщает издание «Урал56.ру».

О том, что Петухова ждут в Екатеринбурге в первых числах апреля, URA.RU сообщило 30 марта. Ему 31 год. Он родом из закрытого Новоуральска (Свердловская область). В Оренбургскую область переехал в 2019 году по приглашению Паслера и возглавил «Корпорацию развития Оренбургской области». А в 2021 году стал замом по экономике и инвестициям.

Вслед за Паслером в Екатеринбург уже приехала Татьяна Савинова (в Оренбурге была замом Паслера по соцполитике). Ждут в областном правительстве и Алексея Пахомова (министра образования), однако он заявляет, что пока продолжает работать в оренбургском правительстве.

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Как и анонсировало URA.RU, из правительства Оренбургской области увольняется вице-губернатор, курировавший экономику и инвестиции, Игнат Петухов — соратник врио свердловского губернатора Дениса Паслера. Информация об этом появилась в местных СМИ. «Его последний рабочий день в качестве вице-губернатора — 4 апреля. Информацию подтвердили в аппарате», — сообщает издание «Урал56.ру». О том, что Петухова ждут в Екатеринбурге в первых числах апреля, URA.RU сообщило 30 марта. Ему 31 год. Он родом из закрытого Новоуральска (Свердловская область). В Оренбургскую область переехал в 2019 году по приглашению Паслера и возглавил «Корпорацию развития Оренбургской области». А в 2021 году стал замом по экономике и инвестициям. Вслед за Паслером в Екатеринбург уже приехала Татьяна Савинова (в Оренбурге была замом Паслера по соцполитике). Ждут в областном правительстве и Алексея Пахомова (министра образования), однако он заявляет, что пока продолжает работать в оренбургском правительстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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