Названа истинная причина подтопления Аши

Истинной причиной подтопления Аши (Челябинская область) стали ледяные заторы. По словам источника URA.RU, лед заблокировал течение в районе поселка Чапаевский и возле моста «Козинский» и большое количество воды хлынуло на город разом.
«Версия о том, что причиной подтопления города стал сброс воды с Миньярского гидроузла, не нашла подтверждения. Истинной причиной стали ледяные заторы на подходе реки к городу», — рассказал источник.
По его словам, версия главы района Вадима Сергеева о том, что подтопление произошло именно из-за увеличения сброса воды с Миньярской ГТС, не совсем верная. Действительно, в Миньяре были вынуждены увеличить нагрузку, так как от дамбы в Симе разом пришел большой поток воды. При этом показатели сброса не превышали критических значений. Раньше сбрасывали еще больше и город не топило. Но в этот раз ниже Миньярского гидроузла образовались ледяные заторы. По итогу вода, сбрасываемая со станции в Миньяре, скопилась и хлынула на Ашу разом.
Паводок в области начался раньше на несколько недель. В результате в середине марта Аша ушла под воду. Затопленными оказалось несколько микрорайонов города. Вода повредила множество частных домов. Власти объявили режим ЧС локального характера. На месте работал губернатор Алексей Текслер. Часть жителей, пострадавших от подтопления, уже получила компенсацию. Работа муниципальной комиссии по оценке ущерба продолжается.
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