Спецпредставитель Путина заявил о попытках срыва переговоров между РФ и США

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Дмитриев провел в Вашингтоне встречи с ключевыми членами администрации США
Дмитриев провел в Вашингтоне встречи с ключевыми членами администрации США Фото:

Некоторые государства пытаются помешать восстановлению диалога между Россией и США. Об этом заявил глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Разные страны пытаются сорвать этот диалог, пытаются сорвать восстановление российско-американских отношений и пытаются помешать решению тех вопросов, которые надо решать», — сказал Дмитриев. Его слова передает ТАСС.

Дмитриев сообщил, что обсудил с ключевыми членами администрации президента США Дональда Трампа восстановление диалога между Москвой и Вашингтоном. По его словам, Белый дом слышит позицию Москвы. В частности, многие американские компании готовы вернуться на российский рынок. Сейчас стороны обсуждают возобновление прямых рейсов между странами.

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Некоторые государства пытаются помешать восстановлению диалога между Россией и США. Об этом заявил глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. «Разные страны пытаются сорвать этот диалог, пытаются сорвать восстановление российско-американских отношений и пытаются помешать решению тех вопросов, которые надо решать», — сказал Дмитриев. Его слова передает ТАСС. Дмитриев сообщил, что обсудил с ключевыми членами администрации президента США Дональда Трампа восстановление диалога между Москвой и Вашингтоном. По его словам, Белый дом слышит позицию Москвы. В частности, многие американские компании готовы вернуться на российский рынок. Сейчас стороны обсуждают возобновление прямых рейсов между странами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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