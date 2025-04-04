Спецпредставитель Путина заявил о попытках срыва переговоров между РФ и США

Некоторые государства пытаются помешать восстановлению диалога между Россией и США. Об этом заявил глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Разные страны пытаются сорвать этот диалог, пытаются сорвать восстановление российско-американских отношений и пытаются помешать решению тех вопросов, которые надо решать», — сказал Дмитриев. Его слова передает ТАСС.
Дмитриев сообщил, что обсудил с ключевыми членами администрации президента США Дональда Трампа восстановление диалога между Москвой и Вашингтоном. По его словам, Белый дом слышит позицию Москвы. В частности, многие американские компании готовы вернуться на российский рынок. Сейчас стороны обсуждают возобновление прямых рейсов между странами.
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