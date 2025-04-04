Водителей предупредили о весенних штрафах

Автоводителям напомнили, что с приходом весны не стоит забывать о соблюдении ПДД, чтобы избежать штрафов. Надо помнить о чистоте автомобильных номеров и следить за разметкой на дороге, рассказал доцент департамента права ИЭУиП ГАОУ ВО МГПУ Максим Тишаков.
«Если с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего государственного регистрационного знака, то за это нарушение предусмотрено наложение административного штрафа в размере 500 рублей, согласно части первой статьи 12.2 КоАП РФ», — отметил эксперт в разговоре с агентством «Прайм» о важности чистых номеров.
Тишаков также напомнил о необходимости учитывать состояние дорожной разметки после зимы, когда она может быть плохо видима из-за грязи или снега. Несмотря на это, водители остаются ответственными за соблюдение требований разметки. Нарушения могут привести к штрафам — либо 750 рублей за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ), либо при более серьезных деяниях штрафа в размере 4,5 тысяч рублей (ч. 2, 4, 5 ст. 12.16 КоАП РФ).
В последнее время в России ужесточаются требования к соблюдению ПДД и наличию необходимых документов у водителей. Ранее выросли штрафы за езду без оформленного ОСАГО. Отсутствие страховки может караться вплоть до ареста.
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