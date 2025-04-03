03 апреля 2025

Власти объявили среди пермяков конкурс арт-объектов для украшения города

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые арт-объекты не будут заказывать у именитых художников
Новые арт-объекты не будут заказывать у именитых художников Фото:

Пермь украсят новые арт-объекты, которые создадут сами жители. Для этого власти объявили творческий конкурс. Предложить свои идеи может каждый в двух номинациях: «Лэнд-арт» и «Граффити-Арт».

«Лучшие идеи арт-объектов будут реализованы на особо охраняемых природных территориях. Главное условие — объект должен вписываться в природный ландшафт местности и подчеркивать ее уникальность», — говорится в сообщении на странице начальника управления по экологии и природопользованию мэрии Дмитрия Андреева в соцсети «ВКонтакте».

Заявки на конкурс принимают до 20 апреля, а уже 30-го объявят победителей. Авторы лучших работ получат по 100 тысяч рублей.

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Пермь украсят новые арт-объекты, которые создадут сами жители. Для этого власти объявили творческий конкурс. Предложить свои идеи может каждый в двух номинациях: «Лэнд-арт» и «Граффити-Арт». «Лучшие идеи арт-объектов будут реализованы на особо охраняемых природных территориях. Главное условие — объект должен вписываться в природный ландшафт местности и подчеркивать ее уникальность», — говорится в сообщении на странице начальника управления по экологии и природопользованию мэрии Дмитрия Андреева в соцсети «ВКонтакте». Заявки на конкурс принимают до 20 апреля, а уже 30-го объявят победителей. Авторы лучших работ получат по 100 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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