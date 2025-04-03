Власти объявили среди пермяков конкурс арт-объектов для украшения города

Пермь украсят новые арт-объекты, которые создадут сами жители. Для этого власти объявили творческий конкурс. Предложить свои идеи может каждый в двух номинациях: «Лэнд-арт» и «Граффити-Арт».
«Лучшие идеи арт-объектов будут реализованы на особо охраняемых природных территориях. Главное условие — объект должен вписываться в природный ландшафт местности и подчеркивать ее уникальность», — говорится в сообщении на странице начальника управления по экологии и природопользованию мэрии Дмитрия Андреева в соцсети «ВКонтакте».
Заявки на конкурс принимают до 20 апреля, а уже 30-го объявят победителей. Авторы лучших работ получат по 100 тысяч рублей.
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