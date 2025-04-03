Следователи устанавливают причины возгорания автоцистерны возле Бованенково в ЯНАО

Следком Ямала начал проверку по факту возгорания автоцистерны вблизи нефтегазоконденсатного месторождения Бованенково — рабочий получил ожоги. О факте проверки и травмах водителя сообщила пресс-служба ведомства.
«В Ямальском районе проводится процессуальная проверка по факту получения ожогов рабочим при возгорании автоцистерны. СК России по ЯНАО устанавливаются обстоятельства возгорания автоцистерны на площадке сливо-наливной эстакады неподалеку от поселка Бованенково», — сообщили в telegram-канале СУ СК России по ЯНАО.
Автоцистерна вспыхнула 3 апреля вечером в районе вахтового поселка в ходе разгрузки горюче-смазочных материалов. Огонь удалось потушить к 21:35. Цистерна в результате пожара была уничтожена, а пострадавшего доставили в больницу Салехарда. На данный момент следователи устанавливают все детали происшествия.
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