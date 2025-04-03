03 апреля 2025

Следователи устанавливают причины возгорания автоцистерны возле Бованенково в ЯНАО

Следком Ямала начал проверку по факту возгорания автоцистерны в Ямальском районе
© Служба новостей «URA.RU»
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Цистерна с горючим загорелась рядом с Бованенково
Цистерна с горючим загорелась рядом с Бованенково Фото:

Следком Ямала начал проверку по факту возгорания автоцистерны вблизи нефтегазоконденсатного месторождения Бованенково — рабочий получил ожоги. О факте проверки и травмах водителя сообщила пресс-служба ведомства.

«В Ямальском районе проводится процессуальная проверка по факту получения ожогов рабочим при возгорании автоцистерны. СК России по ЯНАО устанавливаются обстоятельства возгорания автоцистерны на площадке сливо-наливной эстакады неподалеку от поселка Бованенково», — сообщили в telegram-канале СУ СК России по ЯНАО.

Автоцистерна вспыхнула 3 апреля вечером в районе вахтового поселка в ходе разгрузки горюче-смазочных материалов. Огонь удалось потушить к 21:35. Цистерна в результате пожара была уничтожена, а пострадавшего доставили в больницу Салехарда. На данный момент следователи устанавливают все детали происшествия.

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Следком Ямала начал проверку по факту возгорания автоцистерны вблизи нефтегазоконденсатного месторождения Бованенково — рабочий получил ожоги. О факте проверки и травмах водителя сообщила пресс-служба ведомства. «В Ямальском районе проводится процессуальная проверка по факту получения ожогов рабочим при возгорании автоцистерны. СК России по ЯНАО устанавливаются обстоятельства возгорания автоцистерны на площадке сливо-наливной эстакады неподалеку от поселка Бованенково», — сообщили в telegram-канале СУ СК России по ЯНАО. Автоцистерна вспыхнула 3 апреля вечером в районе вахтового поселка в ходе разгрузки горюче-смазочных материалов. Огонь удалось потушить к 21:35. Цистерна в результате пожара была уничтожена, а пострадавшего доставили в больницу Салехарда. На данный момент следователи устанавливают все детали происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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