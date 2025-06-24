24 июня 2025

Необычный знак появился возле аэропорта Нового Уренгоя. Фото

Возле аэропорта Нового Уренгоя появился знак «нулевого километра»
© Служба новостей «URA.RU»
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«Нулевой километр» появился возле аэропорта Нового Уренгоя (архивное фото)
«Нулевой километр» появился возле аэропорта Нового Уренгоя (архивное фото) Фото:

Возле аэропорта Нового Уренгоя (ЯНАО) установили знак нулевого километра. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта имени И. М. Губкина.

"На привокзальной площади аэропорта установили символический знак «Нулевой километр новоуренгойского авиапассажира», — рассказали в пресс-службе. Знак размещен напротив выхода из аэропорта, рядом с инсталляцией «Северные олени».

Ранее URA.RU сообщало, что на въезде в Новый Уренгой появится новая стела. В 2023 году монумент был сломан из-за штормового ветра.

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Возле аэропорта Нового Уренгоя (ЯНАО) установили знак нулевого километра. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта имени И. М. Губкина. "На привокзальной площади аэропорта установили символический знак «Нулевой километр новоуренгойского авиапассажира», — рассказали в пресс-службе. Знак размещен напротив выхода из аэропорта, рядом с инсталляцией «Северные олени». Ранее URA.RU сообщало, что на въезде в Новый Уренгой появится новая стела. В 2023 году монумент был сломан из-за штормового ветра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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