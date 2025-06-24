«Нулевой километр» появился возле аэропорта Нового Уренгоя (архивное фото)
Возле аэропорта Нового Уренгоя (ЯНАО) установили знак нулевого километра. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта имени И. М. Губкина.
"На привокзальной площади аэропорта установили символический знак «Нулевой километр новоуренгойского авиапассажира», — рассказали в пресс-службе. Знак размещен напротив выхода из аэропорта, рядом с инсталляцией «Северные олени».
Ранее URA.RU сообщало, что на въезде в Новый Уренгой появится новая стела. В 2023 году монумент был сломан из-за штормового ветра.
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